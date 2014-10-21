هند روابط نظامی با مالدیو و سریلانکا را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیاتایمز، در همین رابطه هند مناسبات دفاعی خود را با کشورهای مالدیو و سریلانکا افزایش می دهد.

هدف دهلی از این اقدام افزایش توانائی های نظامی خود با توجه به افزایش توان نظامی چین است. در همین رابطه "آرون جیتلی" وزیر دفاع هند، روز گذشته با "گوتابهایا راجاپاکش" وزیر دفاع سریلانکا که برادر رئیس جمهور این کشور محسوب می شود، دیدار و در مورد راه های افزایش مناسبات به ویژه در بخش دفاعی گفتگو کرد.

در ادامه این دیدارها، امروز سه شنبه نیز وزیر دفاع هند با "محمد نظیم" وزیر دفاع و کشور مالدیو گفتگو خواهد کرد. البته دهلی در ماه های گذشته نیز مذاکراتی را با شرکت های خارجی برای حضور در صنابع هوایی و دفاعی هند انجام داده بود.

هر چند هند و چین در ظاهر مناسبات خوبی را با یکدیگر دارند اما در باطن این دو کشور دو رقیب مهم برای یکدیگر محسوب می شوند. بر همین اساس گسترش توان نظامی پکن و برنامه های آن در دریای چین موجب نگرانی کشورهایی همچون هند، ژاپن، و فیلیپین شده از همین رو این کشورها در تلاش هستند تا با گسترش توان دفاعی خود از یک سو و برقراری روابط نظامی جدید با کشورهای مختلف از سوی دیگر در برابر برنامه های چین ایستادگی کنند.