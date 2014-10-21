به گزارش خبرنگار مهر ،احمد مسجدجامعی روز سه شنبه در ادامه یکصد و چهارمین جلسه شورای شهر تهران ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت حضرت آیت‌الله مهدوی کنی اظهار داشت: ‌ایشان در مسجد خیابان ایرانشهر حضور داشتند و این مسجد یکی از مراکز عمده فرهنگی و خدماتی است و بخش خیریه مسجد هم‌اکنون نیز فعال است.

وی تصریح کرد: حضرت آیت‌الله مهدوی کنی یک فعالیت ویژه‌ای نیز داشتند و آن هم تلاش در حوزه آموزش عالی و تربیت تعدادی از مدیران امروز نظام بوده است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های تهرانگردی خود در روزهای جمعه گفت: در این تهرانگردی‌ها بازدیدی از کن داشتیم و از منزل پدر مرحوم کنی بازدید شد که خوشبختانه این منزل حفظ شده است و اصالت‌های معماری کن را نیز به صورت کامل بازتاب می‌دهد و مشابه این منزل در کن نیست.

مسجدجامعی ادامه داد:‌بنده در جلسه گذشته نیز پیشنهاد دادم که این خانه را به عنوان خانه مفاخر کن ثبت کنیم که استقبال هم شد ضمن اینکه این کار هیچ هزینه‌ای هم ندارد.

عضو شورای شهر تهران در ادامه به پیگیری‌های قوه قضائیه در خصوص اسیدپاشی در اصفهان تقدیر و تشکر کرد و گفت: این اتفاق نشان می‌دهد که فارغ از جنبه‌های شخصی باید به لحاظ حقوقی و اجتماعی این موضوع پیگیری شود.