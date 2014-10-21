  1. جامعه
  2. شهری
۲۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۱۱

مسجد جامعی خواستارشد:

ثبت خانه پدری مرحوم حضرت آیت‌الله مهدوی کنی به عنوان خانه مفاخر کن

ثبت خانه پدری مرحوم حضرت آیت‌الله مهدوی کنی به عنوان خانه مفاخر کن

احمد مسجد جامعی با اشاره به ویژگی‌های حضرت آیت‌الله مهدوی کنی گفت: هم‌اکنون منزل پدری ایشان در کن حفظ شده است و با توجه به بافت قدیمی و تاریخی‌ای که دارد، این خانه می‌تواند به عنوان خانه مفاخر کن ثبت شود.

به گزارش خبرنگار مهر ،احمد مسجدجامعی روز سه شنبه در ادامه یکصد و چهارمین جلسه شورای شهر تهران ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت حضرت آیت‌الله مهدوی کنی اظهار داشت: ‌ایشان در مسجد خیابان ایرانشهر حضور داشتند و این مسجد یکی از مراکز عمده فرهنگی و خدماتی است و بخش خیریه مسجد هم‌اکنون نیز فعال است.

وی تصریح کرد: حضرت آیت‌الله مهدوی کنی یک فعالیت ویژه‌ای نیز داشتند و آن هم تلاش در حوزه آموزش عالی و تربیت تعدادی از مدیران امروز نظام بوده است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های تهرانگردی خود در روزهای جمعه گفت: در این تهرانگردی‌ها بازدیدی  از کن داشتیم و از منزل پدر مرحوم کنی بازدید شد که خوشبختانه این منزل حفظ شده است و اصالت‌های معماری کن را نیز به صورت کامل بازتاب می‌دهد و مشابه این منزل در کن نیست.

مسجدجامعی ادامه داد:‌بنده در جلسه گذشته نیز پیشنهاد دادم که این خانه را به عنوان خانه مفاخر کن ثبت کنیم که استقبال هم شد ضمن اینکه این کار هیچ هزینه‌ای هم ندارد.

عضو شورای شهر تهران در ادامه به پیگیری‌های قوه قضائیه در خصوص اسیدپاشی در اصفهان تقدیر و تشکر کرد و گفت: این اتفاق نشان می‌دهد که فارغ از جنبه‌های شخصی باید به لحاظ حقوقی و اجتماعی این موضوع پیگیری شود.

کد مطلب 2393604

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها