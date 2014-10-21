به گزارش خبرگزاری مهر ؛یش از شروع بررسی دستورات یکصدو چهارمین جلسه شورا، مهدی چمران رییس شورای شهر تهران با بیان تسلیتی به مردم ایران و به ویژه شهروندان تهرانی به دلیل درگذشت آیت‌الله مهدوی کنی گفت:‌ خبر درگذشت حضرت آیت‌الله مهدوی کنی این عالم بزرگ از طریق پیامک به اطلاع بنده رسید که در ادامه بنده صحت این موضوع را از طریق تماس تلفنی به یکی از عزیزان گرفتم.

وی با اشاره به درگذشت این عالم ربانی اظهار داشت:‌حضرت آیت‌الله مهدوی کنی یک روحانی مبارز و خالص بود که در سال‌های دور در کمیته انتخاب و انتصاب فرماندهان نظامی یکی از اعضای اصلی در کنار مقام معظم رهبری بودند.

چمران همچنین درگذشت ایشان را به شهروندان تهرانی تسلیت گفت و افزود: این عالم ربانی از تهرانی های قدیم بودند.

وی همچنین بااشاره به اول آبان ماه سالگشت شهادت حاج آقا مصطفی خمینی اظهارداشت: بعد از این اتفاق که در عراق افتاد نهضت حضرت امام خمینی ( ره ) حرکت جهشی به خود گرفت و جان تازه ایی در انقلابیون دمید.

در ادامه جلسه نیز هر یک از اعضای شورای شهر تهران نیز قبل از بیان تذکرات خود درگذشت حضرت آیت‌الله مهدوی کنی را به خانواده وی و هموطنان تسلیت گفتند.

