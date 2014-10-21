به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنگره 2500 شهید و 86 سردار شهرستان نجف‌آباد، اظهار کرد: این پیروزی و معنویتی که در نجف‌آباد موج می‌زند به دلیل ایمان و فرهنگ خاصی است که در شهرستان شما به ویژه برای تأمین رزق حلال وجود دارد، شما باید قدر این نعمت را بدانید و به سمت رسوم و روش‌ها و منش‌هایی که انسان در جاهای دیگر می‌دیده است اجازه ندهید که به شهرستان شما رسوخ کند و به همواره به دنبال الگو در نظام اسلامی باقی بمانید و آن را به نسل آینده خود منتقل کنید.



وی با بیان اینکه استان اصفهان لشکر 14 امام حسین(ع) و 8 نجف را در دوران دفاع مقدس داشت، افزود: این 2 لشکر همواره در تمام عملیات‌ها خط‌شکن و تعیین‌کننده محسوب می‌شد و من به‌عنوان فرمانده قرارگاهی که افتخار خدمت‌گذاری به لشکر شما را داشتم شاهد توفیق، از خودگذشتگی، ایمان و توانمندی این لشکرها که حاصل پشتوانه مادی و معنوی 2 لشکر بود بودم.



نیازمند شناخت فرهنگ، راه و اهداف شهدا هستیم



فرمانده کل سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه ما به شدت نیازمند شناختن فرهنگ، زندگی، راه و اهداف شهدا هستیم تا در آن مسیر حرکت کنیم، تصریح کرد: آنچه در این نشست‌ها به درد امروز ما می‌خورد این است که باید قدر خون شهدا را بدانیم، آنها را بشناسیم و باور کنیم که با توسل به این شهدای عزیز در این مسیر راه بزرگ انقلاب را ادامه می‌دهیم.



سرلشکر جعفری بیان کرد: انقلاب دستاوردهای زیادی داشته که ما آن‌ها را مدیون خون شهدا می‌دانیم و باید بدانیم که ما در این مسیر تاکنون چه اهدافی را محقق کردیم و چه اهدافی باقیمانده است؛ 2500 شهید این شهرستان و حماسه‌ای که به دست رزمندگان نجف‌آباد رقم خورد، برگرفته از ایمان، باور و روحیه انقلابی و سخت‌کوشی است که بر دوش شما مردم این خطه است.



وی تصریح کرد: شاید منظور از اجر عظیمی که خدا در قرآن به شهدا وعده داده همین باشد که خداوند به خاطر شهدا این عنایت‌های بزرگ را به ما داشت، ما شاهد هستیم بعد از جنگ، عنایت الهی شامل انقلاب و اسلام می‌شود که این حاصل خون شهدا و برکات آن‌ها است.

این انقلاب علی‌رغم دشمنی دشمنان مختلف هر توطئه‌‌‌ای را خنثی می‌کند



فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: اگر بخواهیم دستاوردهای شهیدان را برشمریم متوجه می‌شویم در دنیایی که همه غرب در برابر جبهه انقلاب و کشور مسلح شدند و هر توطئه‌ای را انجام می‌دهند که مسیر انقلاب محقق نشود، تنها این عنایت الهی است که شامل حال ما می‌شود و این انقلاب علی‌رغم دشمنی دشمنان مختلف هر توطئه‌‌‌ای را خنثی می‌کند.



سرلشکر جعفری در ادامه پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی را از دستاوردهای خون شهدا دانست و اظهار کرد: بعد از 1400 سال که از طول تاریخ اسلام و تشیع می‌گذرد، برای نخستین بار یک حکومت دینی و اسلامی و در رأس آن ولایت فقیه که ضامن دینی و اسلامی بودن حکومت است، تشکیل می‌شود و این‌گونه انقلاب را پیش می‌برد.



وی افزود: حفظ استقلال کشور بعد از صدها سال وابستگی نیز از دستاوردهای خون شهدا است و ما توانستیم یک رژیم شاهنشاهی را بدون مبارزه و جنگ و تنها با شعار الله‌اکبر و ایمان مردم و با تبعیت از ولایت فقیه ساقط کنیم، آنچه برای دشمنان ما قابل تحمل نیست، این است که ایران روی پای خود بایستند.



ادامه جنگ بعد از آزادی خرمشهر، برای تنبیه متجاوزان بود/ پیام انقلاب اسلامی به جهان صادر شد



فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه سخنانش با اشاره به هجوم همه دنیای استکبار علیه جمهوری اسلامی تصریح کرد: بعد از یکسال‌ و 8 ماه از شروع جنگ تحمیلی، توانستیم خرمشهر را آزاد کنیم و ادامه جنگ برای تنبیه متجاوز و گرفتن حقوقمان از صدام متجاوز بود.



سرلشکر جعفری خاطرنشان کرد: صدور پیام انقلاب اسلامی به جهان از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی ما بود، امام خمینی(ره) در همین زمینه فرمودند که ما در جنگ ‌انقلابمان را به جهان ثابت کردیم، در حالی که هدف دشمن این بود که می‌خواست انقلاب را در مرزها متوقف کند، دقیقاً برعکس آن نتیجه گرفت و پیام انقلاب که استقامت در برابر تجاوز بیگانگان بود، به جهان صادر شد.



در جریان فتنه 88 همه دشمنان داخلی و خارجی هم قسم شدند تا انقلاب را از مسیر خود خارج کنند



وی توسعه بیداری اسلامی و الگوگیری از انقلاب اسلامی و به‌ ویژه پس از فتنه 88 را از دیگر دستاوردهای خون شهیدان دانست و گفت: پس از فتنه 88، یک باور عمیق از جمهوری اسلامی در جوامع اسلامی جا افتاد که از دستاوردهای شهدای جنگ و فتنه 88 بود، در حالی که همه دشمنان داخلی و خارجی هم قسم شدند تا انقلاب را از مسیر خود خارج کنند در پایان 8 ماه فتنه با پیام مردم در 9 دی که حمایت از ولایت‌ فقیه بود، پیام انقلاب به جهان رسید.



فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه باور کردن حقانیت انقلاب و تثبیت نظام اسلامی پس از تحمیل جنگ و فتنه‌های مختلف سیاسی به برکت ایستادگی مردم و خون شهیدان است، اظهار کرد: امروز می‌توان گفت انقلاب از همه خطرات پیش رو و همه خطرات بزرگی که دشمن بر او تحمیل داشته در جای خود باقیمانده است اما دشمنی امروز دشمنان با 20 سال گذشته قابل مقایسه نیست؛ امروز همه دنیا چه دوست و چه دشمن به قدرت معنوی جمهوری اسلامی ایمان دارند که جمهوری اسلامی یک ابرقدرت معنوی بود که در برابر استکبار ایستاده است.

امنیت کامل و پایدار در جنوب‌شرق و شمال‌غرب برقرار است/ دشمنان به تهدیدات نظامی، امنیتی و دفاعی امیدی ندارند

سرلشکر جعفری بیان کرد: با وجود همه برنامه‌ریزی‌هایی که دشمن برای ناامن کردن گوشه و کنار کشور چه در جنوب‌شرق و شمال‌غرب با استفاده از بسترها برنامه‌ریزی می‌کند، با مجاهدت و تلاش و باز بودن راه شهادت، امنیت کامل و پایدار در کشور برقرار است.



وی افزود: نتیجه این مسئله آن است که دشمنان دیگر به تهدیدات نظامی، امنیتی و دفاعی امیدی ندارند، آرزوی آن‌ها این است که همین مشکلاتی که در سوریه و عراق وجود دارد در ایران نیز اتفاق می‌افتد و برای آن هم برنامه‌ریزی می‌کنند و به دنبال بسترسازی هستند که در آینده این وضعیت را برای کشور ما نیز فراهم کنند؛ اگر امروز خود را با ترکیه، عراق و افغانستان مقایسه کنیم، به این امنیت پایدار خود پی می‌بریم.



فرمانده کل سپاه پاسداران عزت و سربلندی جمهوری اسلامی از دستاوردهای خون شهیدان دانست و تصریح کرد: این عزت و سربلندی جمهوری اسلامی و دلدادگی که دیگر جوامع به ایران دارند به برکت خون شهیدان در دل‌های مستضعفان و مسلمانان دیگر نقاط دنیا افتاده و امروز می‌بینیم که در کشورهای دیگر از رئیس‌جمهور ایران چگونه استقبال می‌کنند و با رئیس‌جمهور سایر کشورها چگونه برخورد می‌کنند.



برد موشک‌های انقلاب از شمال و جنوب، تمام خاک فلسطین اشغالی را پوشش می دهد



سرلشکر جعفری با بیان اینکه مقابله جدی و قطعی با توسعه رژیم صهیونیستی در منطقه و خنثی شدن برنامه‌های توسعه این رژیم از دستاوردهای خون شهداست، خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی می‌خواست دیگر کشورهای اسلامی ‌را اشغال کند اما امروز به برکت خون شهدا به جای اینکه این رژیم تقویت شود، نتیجه عکس گرفته شده و برد موشک‌های انقلاب، از شمال و جنوب، تمام خاک فلسطین اشغالی را پوشش داده است، این به معنی سقوط این رژیم بوده که از دستاوردهای بزرگی به شمار می‌رود و باید گفت که با وجود 36 سال مقابله بزرگترین قدرت‌های دنیا با انقلاب اسلامی، آنها نتوانستند مانع از ایستادگی ما شوند.



وی در تشریح وضعیت امروز انقلاب اسلامی بیان کرد: امروز جمهوری اسلامی به یک قدرت معنوی بزرگ منطقه‌ای تبدیل شده است، این قدرت توسط دشمنان پذیرفته شده اما آن‌ها دست از تلاش برای مقابله با انقلاب بر نمی‌دارند و این تلاش‌هایی که امروز انجام می‌دهند با محتوای تلاش‌های 10 یا 20 سال قبل متفاوت است.



تمام جنگ‌های دشمنان بعد از 11 سپتامبر به شکست منجر شد



فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: بعد از حادثه 11 سپتامبر که بهانه‌ای برای حمله به خاورمیانه بود، 6 جنگ سرنوشت‌ساز داشتیم؛ جنگ عراق، افغانستان، 33 روز در لبنان و 3 جنگ در غزه و درون خاک فلسطین اشغالی یعنی جنگ‌های 22،8 و 51 روزه اتفاق افتاد که همه آن‌ها به شکست دشمن منجر شد.



سرلشکر جعفری با بیان اینکه دشمن برنامه‌ریزی وسیعی برای این 6 جنگ کرده بود، تصریح کرد: تمام این جنگ‌ها با شکست مواجه شد، زمانی آمریکایی‌ها به افغانستان لشکرکشی کردند، اما امروز تعیین سرنوشت مردم افغانستان به دست خود آنهاست و آمریکا هر کاری می‌کند که شخصی مطابق سیاست‌های خود را در افغانستان بر سر کار می‌آورد نمی‌تواند و در عراق نیز تلاش کرده‌اند که حکومت آمریکایی‌ سر کار بیاورند اما نتوانستند.



وی گفت: امروز در عراق نظام اسلامی همسو با نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته که اکثریت آن دست شیعیان است، همچنین قانون اساسی برگرفته از فقه شیعه بر سر کار آمده و این همان اجر عظیمی است که خدا به برکت خون شهیدان نصیب ما می‌کند؛ از سوئی شاهدیم هر جنگی که دشمن شروع می‌کند، خودشان سپس اعلام می‌کنند که پیروزی دیگری نصیب ایران می‌شود؛ اینها به دلیل فعالیت‌هایی است که جبهه اسلامی فراتر از مرزها انجام می‌دهد و باید قدر آن را بدانیم.



سرلشکر جعفری با بیان اینکه امروز دل مردم و دولت کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی است، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی با حرکت‌های خود در یمن نیز سبب شد که انقلاب آن‌ها به پیروزی برسد بنابراین جبهه انقلاب با شتاب کامل در حال پیشروی در خارج از مرزهاست.



وی با اشاره به مشکلات و موانعی که در داخل با آنها مواجه هستیم، تصریح کرد: جای تأسف است در داخل شاهد باشیم که برخی مدعیان دیروز انقلاب و کسانی که با سیاست‌های غرب هماهنگ هستند اعلام می‌کنند که روی مسیر انقلاب چه در روشها و چه در سیاستها حرف دارند و ما باید به این مشکلات غلبه کنیم و از شهیدان بخواهیم که ما را کمک کنند.