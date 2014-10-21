۱۲۰ هزار لرستانی در دفاتر کاریابی ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب ظهر سه شنبه در حاشیه اولین جشنواره تجلیل از بسیجیان کارگر، مخترع و مبتکر استان لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در هفت ماه گذشته ۱۰ جلسه کارگروه اشتغال در استان تشکیل شد که در این مدت ۳۵۱ طرح به بانک های عامل استان معرفی شدند.

وی افزود: مطابق نیازسنجی صورت گرفته برای اچرای این تعداد طرح ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که بخشی از این اعتبارات پرداخت شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان استفاده از صندوق توسعه ملی را ظرفیت خوبی برای لرستان دانست و عنوان کرد: این صندوق برای کمک به استان لرستان هیچگونه محدودیتی قائل نبوده و اگر به طور مثال لرستان پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای طرح های خود معرفی کند صندوق توسعه ملی از آن حمایت خواهد کرد.

آشتاب اضافه کرد: نرخ سود تسهیلاتی که صندوق توسعه ملی به استان لرستان تخصیص داده است چهار درصد کمتر از سایر استان ها بوده است.

وی بیان داشت: معافیت بیمه ای سهم کارفرمایان که موضوع ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه است نیز یکی دیگر از مزیت هایی است که در اختیار کارفرمایان گذاشته شده است بطوریکه هر کارفرمایی یک نیروی کارگر به نیروی قبلی خود اضافه کند مشمول معافیت بیمه سهم کارفرما خواهد شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: با پیگیری های استاندار لرستان در زمینه رفع معضل بیکاری اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده بطوریکه شاهد کاهش نرخ بیکاری در فصل تابستان بوده ایم.

آشتاب افزود: با فعالیت های اقتصادی که در استان صورت گرفته در تابستان امسال نرخ بیکاری استان به ۱۲.۵ درصد رسید.

وی به بحث جمعیت جوان و ظرفیت بالای لرستان در این زمینه اشاره کرد و گفت: ۱۲۰ هزار نفر در دفاتر کاریابی سطح استان ثبت نام کرده اند که درصد قابل توجهی از آن ها فارغ التحصیلان دانشگاه ها هستند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان ۵۶ درصد از جمعیت جوان لرستان را فاقد مهارت دانست و تصریح کرد: برای آموزش افراد فاقد مهارت باید دستگاه های متولی آموزش از جمله دانشگاه ها، سازمان فنی و حرفه ای و مراکز علمی کاربردی اقدامات لازم را انجام داده و برای ارتقاء مهارت در آن ها فکری بکنند.

آشتاب با بیان اینکه مطابق یک تحقیق ۷۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی فاقد مهارت هستند بیان داشت: بازار کار به فارغ التحصیلان ماهر نیاز دارد و این در حالی است که رشته تحصیلی خیلی از فارغ التحصیلان استان متناسب با نیاز بازار کار استان نیست.

وی از ارتباط ضعیف صنعت با دانشگاه گلایه کرد و اظهار داشت: بین بدنه علمی و بدنه تولیدی لرستان ارتباط منطقی وجود ندارد همچنین در زمینه عدم این ارتباط آسیب شناسی جدی صورت نگرفته بنابراین باید پایان نامه های تحصیلی و پروژه های دانشگاهی به شکلی باشد که نیاز بنگاه های اقتصادی را پوشش دهد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از برگزاری همایشی تحت عنوان فرصت های سرمایه گذاری در لرستان خبر داد و گفت: امروز همه دنیا به این نتیجه رسیده اند که حضور بخش خصوصی محور فعالیت اقتصادی است لذا ما نیز نباید از واگذاری محصولاتمان به بخش خصوصی ابایی داشته باشیم و باید با بخش خصوصی همکاری کنیم.

آشتاب افزود: با توجه به اینکه دولت به تنهایی نمی تواند هم متولی وضع قانون، هم مجری و هم ناظر باشد بنابراین شرایط حضور سرمایه گذار امری ضروری بوده که دولت باید شرایط و زیرساخت های لازم را برای سرمایه گذاری فراهم کند.