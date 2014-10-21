آیت الله مهدوی کنی شخصیتی مرجع و راهنما برای حوزه، دانشگاه و آحاد جامعه اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای ارتحال ملکوتی آیت الله محمدرضا مهدوی کنی رییس مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

در بخشی از این بیانیه آمده است: تاریخ انقلاب اسلامی بیانگر نقش آفرینی های سترگ و شجاعانه آیت الله مهدوی کنی (ره) در عرصه های گوناگون نیاز انقلاب و نظام است به گونه ای که وی به عنوان یکی از پیشگامان مبارزه علیه رژیم منحوس پهلوی و از طلایه داران دفاع از اسلامیت و جمهوریت نظام و خدمت ارزشمند و موثر برای کشور و ملت ایران به شمار می رفت.



این بیانیه می افزاید: حضور به هنگام و به موقع در صحنه حوادث و وقایع روزگار انقلاب و اتخاذ مواضع انقلابی و قوام با درایت و وزانت و منطبق با اخلاق و ولایتمداری ، این عالم مجاهد را به شخصیتی معتمد و راهنما برای آحاد جامعه اسلامی به ویژه حوزه و دانشگاه تبدیل کرده بود به گونه ای که نگاه وحدت آمیز و همراه با انصاف و انقلابی گری ایشان به مسائل سیاسی اجتماعی کشور، منشوری الهام بخش و آموزنده را برای نسلهای امروز و فردای میهن اسلامی به یادگار گذارده است.



این بیانیه ولایتمداری و تبعیت مستمر آیت الله مهدوی کنی از ولایت فقیه و همراهی با امام راحل و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مراحل مختلف انقلاب اسلامی را از برجسته ترین ویژگی های آن عالم پارسا و باتقوا قلمداد و تصریح کرده است:آیت الله مهدوی کنی (ره) با نقش آفرینی های بزرگ و موفق در مسئولیتها و مناصب متعدد حکومتی از فرماندهی نخستین نهاد انقلابی پس از پیروزی 22 بهمن 57 ـ یعنی کمیته انقلاب اسلامی ـ تا آخرین آن ریاست مجلس خبرگان رهبری نشان داد که در دفاع از انقلاب و رهبری و پیشبرد اهداف و آرمانهای نظام اسلامی لحظه ای درنگ نکرد و همواره در قامت یک انقلابی اسوه در برابر فتنه ها و خطرات فراروی انقلاب و ملت ایران راست قامت ایستاد و بصیرت و هوشمندی کم نظیر خود را مشعل پرفروغ هدایت جامعه بویژه جوانان پرشور دانشگاهها و حوزه های علمیه قرار داد.



این بیانیه در پایان با تسلیت و تعزیت ارتحال جانسوز آیت الله مهدوی کنی به محضر حضرت ولی عصر (عج)، مقام عظمای ولایت و رهبری امام خامنه ای عزیز (مد ظله العالی)، بیت شریف ایشان و آحاد ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی تاکید کرده است:اقشار و آحاد مختلف مردم و مسئولین کشور با حضور گسترده و باشکوه در آیینهای تشییع ، تدفین و گرامیداشت آیت الله مهدوی کنی ، سپاس و قدردانی خود از خدمات ارزشمند و نقش پذیری های حساس و راهبردی آن عالم پرهیزگار، مجاهد نستوه، سیاستمدار صدیق، وارسته و انقلابی که همواره بازوی توانمند ولایت فقیه و یار وفادار انقلاب، امام و رهبری بود را به نمایش خواهند گذارد.