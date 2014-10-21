1.1 میلیارد برگه سهم و حق تقدم در بورس تهران معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در داد و ستدهای روز جاری بورس تهران برای چندمین روز متوالی شاخص کل رشد قابل توجهی را ثبت کرد و حجم و ارزش معاملات بالا رفت.

در این روز سهامداران بیش از یک میلیارد و 13 میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش دو هزار و 939 میلیارد ریال در 88 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد کردند.

بر پایه این گزارش، در معاملات امروز شاخص کل با رشدی 558 واحدی توانست کانال 74 هزار واحد را نیز ثبت و به عدد 74 هزار و 109 برسد.

شاخص صنعت امروز 259 واحد بالا رفت. همچنین شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 481 و 638 واحد رشد را ثبت کردند. امروز گروه مالی، بانک ها و خودرویی ها با بیشترین رشد قیمت در صدر برترین گروه های صنعت قرار گرفتند.