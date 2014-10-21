مردم غیور کرد قتل عام مردم کوبانی را تحمل نخواهند کرد 

به گزارش خبرنگزاری مهر، سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به جنایات رخ داده علیه مردم کرد در کوبانی گفت: با حمله جنایتکاران داعش به اقلیم کردی در عراق و کوبانی احساسات مردم کرد جریحه دار شده است.
وی با بیان اینکه اگر غیرت کردی به جوش آید، داعش و حامیانش با انتقام سختی مواجه خواهند شد، افزود: کردهای مسلمان در گذشته در میان خود صلاح الدین ایوبی را داشتهاند که دمار از روزگار دشمنان اسلام در آورد.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: امروز صهیونیستها و مزدورانشان به جان اسلام و مسلمین افتادهاند و برخی هم پیمانان آنها که زیر پوشش ائتلاف ضد داعش مخفی شدهاند عملا داعش را تقویت می کنند.
عضو شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه مردم غیور کرد که خون ایرانی در رگ هایشان جاری است و در راه دفاع از اسلام خونها دادهاند قتل عام مردم کوبانی را تحمل نخواهند کرد بیان کرد: دشمنان اسلام بازی سختی را آغاز کردهاند و بایستی خود را برای مجازاتهای سختتر آماده کنند.
سرلشکر فیروزآبادی در پایان با تاکید بر اینکه حامیان داعش در سرکوب و کشتار مردم کرد در کوبانی برای همیشه نمیتوانند چهره خود را در نقاب منافقین پنهان کنند و به زودی رسوا میشوند گفت: مسلمانان در همه جای دنیا پشتیبان مردم مظلوم کوبانی هستند و فریادهای مردم ترکیه، فرانسه، سوریه و عراق فراگیر خواهد شد.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه مردم غیور کرد که خون ایرانی در رگ هایشان جاری است و در راه دفاع از اسلام خونها دادهاند قتل عام مردم کوبانی را تحمل نخواهند کرد بیان کرد: دشمنان اسلام بازی سختی را آغاز کردهاند و بایستی خود را برای مجازاتهای سختتر آماده کنند.
به گزارش خبرنگزاری مهر، سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به جنایات رخ داده علیه مردم کرد در کوبانی گفت: با حمله جنایتکاران داعش به اقلیم کردی در عراق و کوبانی احساسات مردم کرد جریحه دار شده است.
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