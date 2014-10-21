  1. حوزه و دانشگاه
۲۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۳۱

آئین نامه شورای گسترش آموزش عالی بازنگری شد

آئین نامه شورای گسترش آموزش عالی بازنگری شد

آئین نامه شورای گسترش آموزش عالی مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین نامه شورای گسترش آموزش عالی با رویکرد ارتقای کیفیت آموزش عالی و تحقیقات و دستیابی به اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری، مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت.

مهم ترین تمایز آئین نامه بازنگری شده با نسخه پیشین، ایجاد جایگاه ویژه برای حوزه پژوهش و فناوری با تشکیل کمیسیون پژوهش و فناوری ذیل شورای گسترش آموزش عالی و نیز استفاده از افراد صاحب نظر در حوزه های آموزش عالی و پژوهش و فناوری در ترکیب اعضای شورای گسترش آموزش عالی و کمیسیون های مربوطه بوده است.

کد مطلب 2393683

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