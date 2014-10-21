تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز در پارک ملی خجیر

به گزارش خبرگزاری مهر، امامعلی یگان زاده با اعلام این خبر گفت: به دنبال تصرف بخشی از اراضی ملی واقع در پارک ملی خجیر و ساخت و ساز غیرمجاز در این اراضی، با پيگيري های اداره حفاظت محیط زیست پارک های ملی خجیر و سرخه حصار حکم رفع تصرف اراضی ملی در این منطقه از مراجع قضایی اخذ شد.

وی افزود: روز گذشته 1600 متر مربع از اراضي ملي واقع در روستای سعیدآباد جاجرود، در پارك ملي خجير توسط یگان حفاظت محیط زیست و با همکاری نیروهای پلیس امنیت تهران بزرگ از متصرفان خلع يد و تخريب شد.

یگان زاده تصریح کرد: اين تصرفات شامل 5 واحد مسكوني و يك واحد كارگاه نجاري بوده است، كه از اين ميان 4 واحد مسكوني تخریب و قلع و قمع و يك واحد مسكوني و يك كارگاه نیز تخليه و پلمپ شد.

رئیس اداره پارکهای ملی خجیر و سرخه حصار خاطر نشان کرد: همچنین پرونده¬هاي تصرف اراضی ملي و سازه های ایجاد شده درداخل پارک های ملی خجیر و سرخه حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود در مراجع قضایی در حال پيگيري است و به محض صدور حكم قطعي، اجرا خواهد شد و تمامی این عرصه ها از متصرفان خلع ید شده و بناهای ایجاد شده تخریب خواهد شد.