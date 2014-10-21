به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی بعد از ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: نگاه مدیریت استان به بحث تغییرات مدیریتی، نگاه حذفی و سیاسی نبوده بلکه استاندار نیز طبق سیاست های دولت به دنبال ادامه دادن مسیر خدمت‌گزاری به مردم با انرژی بیشتر و رویکرد جدید بوده که تغییرات قبلی این مورد را به خوبی نشان داده است.

وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی استان نیز باید به دنبال اجرایی کردن اهداف دولت باشند، گفت: مدیران اجرایی نباید به شکل مستقل وارد عمل شوند بلکه در این میان باید هماهنگی خاصی بین دستگاه های اجرایی با استانداری وجود داشته باشد تا به این ترتیب به فکر گره گشایی از مشکلات مردم باشیم.

شبستری خیابانی اعتماد مردم را مهم ترین سرمایه دستگاه ها دانسته و گفت: این که مردم تصور می‌کنند بدون توصیه و سفارش کارشان در ادارات انجام نمی‌شود، نوعی ضعف برای دستگاه ها محسوب می شود زیرا اگر نظام اداری ما قانون‌مند باشد نباید شاهد چنین مسایلی باشیم.

وی ادامه داد: پرداختن به فعالیت‌های اقتصادی یکی دیگر از آفت‌های نظام اداری است و این دستگاه ها باید با رفع نقاط ضعف خود و همدلی و هماهنگی بیشتر استان را به جایگاه واقعی آن بازگردانند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برخی فعالیت های دولت گفت: در بحث اقتصادی اصلی‌ترین حرکت دولت، مهار تورم بوده و خروج از رکود و رونق اقتصادی نیز توسط دولت شروع شده و تا زمان رسیدن به وضع مطلوب اقتصادی و رفاه مردم ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در حوزه سیاسی تقابل جمهوری اسلامی با برخی کشورها به تعامل تبدیل شده و در حوزه فرهنگی نیز احیای ارزش‌های دینی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی را مورد توجه قرار داده و در این راستا حرکت‌های ایجابی را به جای حرکت‌های سلبی در دستور کار قرار داده است.

وی همچنین در خصوص حرکات اجتماعی دولت نیز گفت: این دولت در راستای مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر به شدت وارد عمل شده و در بحث اشتغال و توجه به مسایل جوانان نیز حرکت‌های رو به جلویی در حال انجام بوده و افزایش روحیه امید و نشاط سرلوحه فعالیت‌های دولت قرار گرفته است.

