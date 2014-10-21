فلسفه قیام عاشورا بدرستی تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن باریک بین ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: ماه محرم فرصت مناسبی برای انتقال فرهنگ اسلامی و دینی به مردم بویژه به نسل جوان و نوجوان است.

وی افزود: باید مراسم‌های عزاداری امام حسین (ع) هر ساله باشکوه‌تر برگزار شود و همچنین با توأم کردن این مراسم‌ها با معرفت و عقلانیت می‌توان از بروز آسیب‌های عزاداری دوری کرد.

امام جمعه موقت قزوین به آشنایی بیشتر نسل نوجوان و جوان با اهداف قیام امام حسین (ع) اشاره کردو اظهارداشت: قیام امام حسین (ع) نیاز به روشنگری در بین نسل جوان داشته و باید جوانان و نوجوانان بدانند که چگونه این حرکت آغاز و چگونه نهضت کربلا در روزگار ما و گذشتگان برای همه اسوه و نمونه شد.

حجت الاسلام باریک بین خاطرنشان کرد: یکی از اهداف قیام حضرت امام حسین (ع) و یاران با وفایشان احیای فریضه امر به معروف ونهی از منکر و همچنین حفظ دین وجلوگیری از انحرافات بود.

این مسئول ادامه داد: قیام امام حسین (ع) در سال 61 هجری صورت گرفت ولی با توجه به اینکه سالها از این واقعه گذشته نه تنها مردم ایران اسلامی بلکه سرا سر دنیا نیز در ایام ماه محرم و صفر این واقعه ماندگار در تاریخ را زنده نگه داشته و به عزاداری می پردازند.

امام جمعه موقت قزوین ضمن قدردانی از هیئت های استان در برگزاری این مراسم بیان کرد: باید تلاش کنیم مجالس این ایام باشکوهتر از سالهای گذشته برگزار شود تا عشق واقعی خود به امام حسین (ع) و خاندان با وفایشان را از این طریق نشان دهیم.

امام جمعه موقت قزوین به شرکت تمام هیئت و دستجات عزاداری در روز سقا گفت: از همه دستجات و هیئت سینه زنی و عزاداری در خواست داریم که در این روز با شکوه بیشتری حضور داشته باشند.

امام جمعه موقت قزوین ادامه داد: باید در روز شهادت سقای دشت کربلا فارغ از هرگونه علامت و نشانه ای در این جمع باشکوه شرکت کرده تا بتوانیم یکی از روزهای بزرگ و ماندگار را در این استان رقم بزنیم.



