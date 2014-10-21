تشریح تاثیرگذارترین اقدامات آیت الله مهدوی کنی در طول انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با صدور بيانيه‌ای به مناسبت رحلت حضرت آیت الله مهدوی کنی، تاثیرگذارترین اقدامات رئیس مجلس خبرگان رهبری در طول انقلاب اسلامی را تشریح کرد.

این بیانیه به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم ـ انا لله و انا الیه راجعون

امام خمینی (ره): «من به شما (مهدوی كنی) اردات داشته ام و دارم و خواهم داشت.»



رهبر معظم انقلاب اسلامی: «آیت الله مهدوی کنی همه جا در موضع یک عالم دینی و یک سیاستمدار صادق و یک انقلابی صریح ظاهر شد و هرگز ملاحظات شخصی و انگیزه‌های جناحی و قبیله‌ئی را به حیطه‌ی فعالیتهای گسترده و اثرگذار خود راه نداد»



دهها سال مبارزه ملت مسلمان ایران با استبداد داخلی پهلوی و استکبار خارجی تاکنون، گواه آن است که هر موفقیتی مرهون پیروی مردم از ولایت فقیه و جلوداری روحانیت آگاه و بیدار بوده است. تعدادی از این مبارزان روحانی ـ که توانمندی مدیریتی نیز داشتند ـ تمام زندگی خود را وقف انقلاب نمودند و مجاهدت عملی برخاسته از علم ناب اسلامی را از فعالیت صرف حوزوی برتر دانستند. یکی از بارزترین مصادیق این روحانیوز مجاهد مرحوم آیت الله مهدوی کنی بود که باوجود برخورداری از سطوح علمی عالی در حد مرجعیت، در هر مکان و زمان که به حضورش نیاز بود، کنار ننشست و بابصیرت و تشخیص صحیح از مسائل، پیشاپیش مردم انقلابی در وسط میدان حاضر گردید و مصداق کامل این عبارت رهبر حکیم انقلاب اسلامی بود که: «آن روحانى‌اى موفق است که راه بیفتد، بگوید برویم؛ نه اینکه بگوید بروید. روحانى باید وسط میدان، جلوى مردم و اهل اقدام باشد.»



ایشان که به تاسی از امیرالمومنین علی علیه السلام در امور سیاسی روز اسلام ورود تاثیرگذار داشت، در راه سرخ حسینی به مبارزه امام خمینی (ره) با طاغوت ستمشاهی پهلوی پیوست و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مسیر پربرکت امام صادق علیه السلام در تربیت انسانها را دنبال نمود؛ بطوریکه اکنون صدها انسان خدمتگزار انقلاب از گروهها و سلایق مختلف کشور به شاگردی اش افتخار می کنند. او آنچنان بزرگ بود که معدود افرادی در تاریخ انقلاب هم‌رده مجاهدت های او بودند و آنچنان متواضع بود که هر جوان انقلابی پرشوری خود را در کنارش در صف اول دفاع از آرمانهای انقلاب می دید.

آیت الله مهدوی کنی با برعهده گرفتن مدیریت موثرترین تشکیلات سیاسی روحانیون، هدایت گری ناصحانه نسبت به مسوولان در همه دوره ها را مشی خود قرار داد و با اعلام مواضع صریح و قاطعانه در مسیر تبعیت از ولایت مطلقه فقیه، خط مشی مستحکم، ثابت و انکارناپذیری در حمایت از آرمانهای نظام ترسیم نمود.

در چند سال اخیر اما، حضور پررنگ ایشان در صحنه سیاسی کشور ـ علیرغم وضع جسمانی نامساعد ـ تاثیرات ویژه ای داشته است که بدون تردید روشنگری های تاثیرگذارش در ماجرای تلخ فتنه ۸۸ و احساس تکلیف مجاهدانه و عدم ملاحظه هیچ فرد و رابطه ای برای تصدی ریاست مجلس خبرگان رهبری و نیز تلاش همراه با صبر و بصیرت او برای ایجاد وحدت در جبهه نیروهای انقلاب از جمله مهمترین و تاثیرگذارترین اقدامات ایشان بود.

"جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی" درگذشت این عالم ربانی و فقیه مبارز را خسارتی جبران ناپذیر در همه ابعاد انقلاب اسلامی ایران می داند و این ضایعه جبران ناپذیر را به محضر امام زمان (عج الله فرجه)، رهبر معظم انقلاب، خانواده و شاگردان ایشان و عموم مردم انقلابی ایران اسلامی تسلیت عرض نموده و همه را به حضور پرشور در مراسم تشییع و خاکسپاری ایشان فرا می خواند.

والسلام علی عباد الله الصالحین

جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی

29 مهرماه 1393