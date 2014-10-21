تاکید بر لزوم شناسایی دستگاه های پر مصرف آب در سمنان/ مخازن آب زیر زمینی استان 188 میلیون متر معکب کسری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدوکیلی عصر سه شنبه در نشست کمیته حفاظت از آبهای زیرزمینی استان سمنان با اشاره به لزوم شناسایی دستگاه های اجرایی پر مصرف بر اساس میزان مراجعه ارباب رجوع اظهارداشت: استفاده از کنتورهای آب هوشمند، تاثیر زمان آبیاری فضای سبز شهری از سوی شهرداریها و ... باید بررسی شود.

وی براستفاده تمام راهکارها برای استفاده بهینه از منابع آبهای زیرزمینی در این استان تاکید کرد و افزود: شرکت آب منطقه ای و آب و فاضلاب شهری سخت گیری لازم در مورد ادارات را داشته باشد.

وکیلی اصلاح شبکه آبیاری فضای سبز شهرداری ها را یکی از اولویتهای اختصاص بودجه شهرداریها برای سال آینده مقرر کرد.

نصب 270 کنتور هوشمند در اجرای طرح تعادل بخشی آب منطقه ای سمنان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان نیز تعداد کنتورهای هوشمند نصب شده در استان سمنان را 383 فقره عنوان کرد و گفت: چاه های آب این استان نیاز به نصب یک هزار و 500 کنتور هوشمند دارند.

اتابک جعفری با یادآوری این مطلب که 113 کنتور آب هوشمند بر مبنای ثبت نام متقاضیان و 270 کنتور هوشمند در اجرای طرح تعادل بخشی نصب شدند خاطر نشان کرد: 63 کنتور هوشمند در سمنان، چهار کنتور هوشمند در مهدیشهر، 86 کنتور هوشمند در گرمسار، 20 کنتور هوشمند در آرادان،96 کنتور هوشمند در دامغان و 114 کنتور هوشمند در شاهرود نصب شده است.

کسری 188 میلیون مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی در استان سمنان

جعفری با اشاره به کسری 188 میلیون مترمکعبی مخزان آب زیرزمینی در استان سمنان، تصریح کرد: 120 میلیون مترمکعب از این مقدار به خاطر اضافه برداشتی است که در بخش کشاورزی اتفاق می افتد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان از اجرای طرح آزمایشی در دو استان کشور از جمله سمنان خبر داد و عنوان کرد: در قالب این طرح، هر واحد صنعتی که نصب و دیسپاچینگ یک هزار و 500 کنتور هوشمند مورد نیاز چاه های آب استان سمنان را به عهده بگیرد، سالانه حق بهره برداری از چهار میلیون مترمکعب آب به آن اعطا می شود.

وی ایجاد بازار آب را از سیاستهای وزارت نیرو عنوان کرد و گفت: هزینه نصب هر کنتور هوشمند آب بین 30 تا 50 میلیون ریال است و دستگاه های دولتی، آموزشی و مذهبی دو درصد کل مشترکین این استان را تشکیل می دهند که 14 درصد کل مصرف آب را شامل می شوند

