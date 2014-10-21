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۲۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۸:۵۱

حجت‌الاسلام بنایی:

اعتبارات قم در 6 ماهه نخست به طول کامل تخصیص یافت/ سفر نخست وزیر عراق به قم

قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار قم از تخصیص کامل اعتبارات این استان در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی بنایی بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان قم در سخنانی اظهار داشت: استان قم به دلیل داشتن جایگاه بالا، از جمله مهمترین مراکز خبر خیز کشور است و همواره اخبار قم در صدر قرار دارد.

وی عنوان کرد: قم در طول هفته شاهد حضور مقامات ارشد ملی است که به دلایل مختلفی از جمله  زیارت بارگاه کریمه اهل بیت(ع) و همچنین دیدار با مراجع معظم تقلید در این شهر حضور می یابند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم تاکید کرد: به دلیل اهمیت موقعیت شهر مقدس قم لازم است تا روابط عمومی های دستگاه های مختلف با انسجام و همراهی بیشتری برنامه های خود را پیش ببرند و در واقع هم افزایی ظرفیت ها در این زمینه امری ضروری است.

وی ابراز داشت: روابط عمومی های دستگاه های اجرایی رسالت دارند تا فعالیت هایی که از سوی دولت صورت می گیرد را به صورت مطلوبی به مردم گزارش و انعکاس دهند چرا که بازتاب خدمتگزاری موجب اعتماد مردم به مسئولین می شود.

حجت الاسلام بنایی در ادامه گفت: در شش ماهه نخست سال جاری اعتباراتی که برای استان قم از سوی دولت تخصیص یافته بود به صورت کامل  جذب شد و این امر موجب سرعت بخشی به پروژه های عمرانی می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در پایان از سفر نخست وزیر عراق به قم و دیدار با تعدادی از مراجع معظم تقلید خبر داد.

کد مطلب 2393759

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