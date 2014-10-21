اعتبارات قم در 6 ماهه نخست به طول کامل تخصیص یافت/ سفر نخست وزیر عراق به قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی بنایی بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان قم در سخنانی اظهار داشت: استان قم به دلیل داشتن جایگاه بالا، از جمله مهمترین مراکز خبر خیز کشور است و همواره اخبار قم در صدر قرار دارد.

وی عنوان کرد: قم در طول هفته شاهد حضور مقامات ارشد ملی است که به دلایل مختلفی از جمله زیارت بارگاه کریمه اهل بیت(ع) و همچنین دیدار با مراجع معظم تقلید در این شهر حضور می یابند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم تاکید کرد: به دلیل اهمیت موقعیت شهر مقدس قم لازم است تا روابط عمومی های دستگاه های مختلف با انسجام و همراهی بیشتری برنامه های خود را پیش ببرند و در واقع هم افزایی ظرفیت ها در این زمینه امری ضروری است.

وی ابراز داشت: روابط عمومی های دستگاه های اجرایی رسالت دارند تا فعالیت هایی که از سوی دولت صورت می گیرد را به صورت مطلوبی به مردم گزارش و انعکاس دهند چرا که بازتاب خدمتگزاری موجب اعتماد مردم به مسئولین می شود.

حجت الاسلام بنایی در ادامه گفت: در شش ماهه نخست سال جاری اعتباراتی که برای استان قم از سوی دولت تخصیص یافته بود به صورت کامل جذب شد و این امر موجب سرعت بخشی به پروژه های عمرانی می شود.



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در پایان از سفر نخست وزیر عراق به قم و دیدار با تعدادی از مراجع معظم تقلید خبر داد.