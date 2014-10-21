قصد ماهواره تغییر سبک زندگی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب شامگاه سه شنبه در جشن ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر اظهار داشت : در دنیای امروز پیشرفت فناوری نوین و ارتباطات به جای آرامش و امنیت مشکلات عدیده ای را برای مردم ایجاد کرده است.

سردار جعفری نسب با اشاره به اینکه دشمنان ، ایران اسلامی را خطر بزرگی برای خود می دانند، گفت : این دشمنان کانونی در اسرائیل تشکیل داده اند که با حمایت های مالی سرمایه داران بزرگ دنیا میلیونها شبکه غیراخلاقی را برای ضربه به مسلمانان و جمهوری اسلامی ایران تولید و عرضه می کنند.

فرمانده انتظامی مازندران وجه اشتراک همه گرایش های سیاسی کشور را شهدا و ولایت فقیه دانست و اذعان داشت : وظیفه شهدا این بود که پرچمی را ایجاد کنند بنام جمهوری اسلامی و عزتی را بیافرینند بنام ملت ایران و این جوانمردی شهدا بود که اجازه تصرف حتی یک متر از خاک مقدس ایران را بیگانه نداد.

سردار جعفری نسب به دانشجویان توصیه کرد مراقب نرم افزارهای مخرب باشند و در استفاده از شبکه های اجتماعی از ارائه اطلاعات شخصی و تصاویر خصوصی بپرهیزند، چرا که در بیرون و حتی داخل کشور برخی افراد فرصت طلب از تمام اطلاعات شخصی علیه آنان استفاده می کنند.

فرمانده انتظامی مازندران ازکمک مالی 700 هزار تا 1.5 میلیون تومانی به پایان نامه های دانشجویی و کسری خدمت دانشجویان پسری که این پایان نامه ها را بنویسند خبر داد و از دانشجویان خواست برای اطلاعات بیشتر به دفتر تحقیقات فرماندهی انتظامی مازندران مراجعه کنند.