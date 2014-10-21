160 ميليارد ريال اعتبار به اجراي پروژه هاي راه سازي و راهداري دامغان اختصاص يافت

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر رحماني عصر سه شنبه در جلسه بررسي وضعيت راه هاي مواصلاتي شهرستان دامغان که در سالن جلسات فرمانداري اين شهرستان برگزار شد با اشاره به اینکه 300 کیلومتر راه با اعتباری باغ بر 50 میلیارد ریال در دامغان در حال اجراست افزود: در حال حاضر 160 ميليارد ريال اعتبار براي اجراي پروژه هاي راهسازي و راهداري شهرستان دامغان اختصاص پيدا كرده است.

وي با اشاره به این که پروژه در حال احداث تقاطع غير هم سطح اميريه تا حدود دو ماه ديگر به اتمام می رسد و آماده بهره برداري خواهد بود خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی تقاطع غيرهم سطح كمربندي این شهر با جاده چشمه علي دامغان نیز ظرف يك ماه ديگر آغاز خواهد شد.

مديركل راه و ترابري استان سمنان تصریح کرد: ابنيه زيرسازي و روسازي (تا سطح لايه اساس ) كمربندي جنوبي دامغان كار شده و به زودي روكش آسفالت آن شروع خواهد شد و باند دوم محور دامغان –چشمه علي (محور آستانه)به طول دو كيلومتر نیز افتتاح مي شود.

رحمانی با بيان اينكه محور چشمه علي به سمت فولاد محله تا پايان سال چهار خطه خواهد شد عنوان کرد: ايمن سازي قاطع سه راهي فولاد محله، چهار مورد دوربرگردان هاي محور دامغان به سمنان هم در كم تر از 40 روز آينده افتتاح خواهد شد و تقاطع قدرت آباد نيز در برنامه مالی سال آینده قرار خواهد گرفت.

در اين جلسه همچنين افتتاح جاده عليان تا امروان در 22 بهمن، روكشي آسفالت روستاي تويه دروار به طول چهار كيلومتر، ادامه احداث محور دامغان به معلمان محدوده رشم به طول 14 كيلومتر و روشنايي ورودي شهرستان دامغان از سمت سمنان تا يك ماه آينده از ديگر موضوعاتي بوده كه با حضور مديركل راه و ترابري استان سمنان مطرح و مصوب شد.

