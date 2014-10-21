به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی عصر امروز در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه بین المللی، بانک، بیمه، بازار سرمایه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در کیش با بیان اینکه جایگاه بازار سرمایه ارتقا یافته است گفت: ساختار بازار سرمایه منطبق با اصول و ضوابط بین المللی طراحی شده است.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه در حال حاضر 40 صنعت در بازار سرمایه کشور وجود دارند و از این لحاظ بورس کشورمان تنوع شرکت ها و صنایع را دارا است افزود: تعداد شرکت های بورسی و فرابورسی به 500 شرکت می رسد که ارزش بورس و فرابورس را به بیش از 400 هزار میلیارد تومان رسانده است.

صالح آبادی گفت: با مرتفع شدن محدودیت شدن های بانکی تالار صادراتی بورس کالا می تواند نقش بیشتری در توسعه صادرات کالاها برعهده بگیرد و با افزایش عرضه محصولات نرخ گذاری آنها در خاورمیانه می تواند در همین تالار انجام شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به توسعه زیرساخت های الکترونیکی در بازار سرمایه اشاره و تصریح کرد: محدودیت های مکانی در بازار سرمایه از طریق همین زیرساخت ها از بین رفته است ودر عین حال ابزارهای متنوعی در بورس راه اندازی شده که غیر از سهام، ابزار اوراق درآمد ثابت نیز می تواند مورد معامله قرار گیرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس ریسک گریزان در بازار سرمایه می توانند در همین اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند و ریسک پذیران سهام شرکت ها را خرید و فروش کنند.

صالح آبادی تعداد سهامداران بازار سرمایه را در حال حاضر 7 میلیون و 600 هزار نفر با کد معاملات اعلام کرد و افزود: ایران دارای پرجمعیت ترین بازار سهام در منطقه را دارا است که چنانچه معاملات سهام عدالت نیز آزادسازی شود حجم سهامداران بورس کشورمان به 50 میلیون نفر می رسد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار از تشکیل کمیته ای برای تسهیل فرایند جذب سرمایه گذاری خارجی و از بین رفتن محدودیت ها در این زمینه خبر داد و گفت: روند بین المللی کردن بازار سرمایه را تسهیل می کنیم که این کار با حذف برخی موانع، مقررات و فرآیندها و شفاف سازی سرمایه گذاری انجام می شود.

وی از پیگیری موضوع ارتقا جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها خبر داد و گفت: تعمیق بازار ثانویه اوراق بهادار از برنامه ها یی است که دنبال می کنیم همچنین توسعه زیرساخت های الکترونیکی در بازار سرمایه پیگیری می شود.