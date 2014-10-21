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۲۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۹:۵۷

سعد الدین:

ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی توزیع سهمیه آرد بین خبازان بصورت ماهانه

ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی توزیع سهمیه آرد بین خبازان بصورت ماهانه

سمنان – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به اهمیت برنامه ریزی و نظارت بر توزیع آرد موثر بر ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی توزیع سهمیه آرد بین خبازان به صورت ماهانه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعد الدین عصر سه شنبه در نشست بررسی وضعیت آرد و نان شهرستان سمنان که در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد با تاکید بر ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی توزیع سهمیه آرد بین خبازان بصورت ماهانه افزود: چهار واحد نانوایی استان سمنان همزمان با پخت آرد معمولی به پخت نان سبوس دار نیز اقدام کرده اند.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی از کیفیت پخت نان سبوس دار توسط مراکز بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی خاطر نشان کرد: نان در سبد مواد غذایی مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار است و با توجه به افزایش تقاضای مصرف نان باید به کیفیت و موارد مرتبط با آرد و نان در شهرستان اهتمام ویژه ای شود.

فرماندار شهرستان سمنان اولویت کار این ستاد را آموزش متصدیان نانوایی دانست و تصریح کرد: نانوایی ها باید بر اساس کیفیت پخت نان در اولویت بندی شرکت در این کلاس ها قرار بگیرند.
سعد الدین با بیان این مطلب که 26 واحد شیر مال پزی در این شهرستان فعالیت و نیاز به آرد دارند عنوان کرد: باید برای مجوز سهمیه آرد این واحد ها نیز پیگیری های لازم از سوی این ستاد انجام شود.

در این نشست مقرر شد کلاس های آموزش نحوه پخت و آشنایی با قانون کار در حوزه صنف خبازی با همکاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق اصناف و فنی حرفه ای چهار روز هفته برنامه ریزی شود.
 

کد مطلب 2393790

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