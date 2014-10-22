استان گلستان از سیستم بانکی آسیب دیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو شامگاه سه شنبه در همایش روز ملی صادرات استان اظهار کرد: صادرات فقط یک امر یک روزه نیست که ما نسبت به آن حساس باشیم بلکه این یک روز نمادی است که ما بتوانیم از فعالان و تلاشگران این عرصه قدردانی کنیم.

وی تصریح کرد: صادرات یک دیپلماسی اساسی و بزرگ است که جهات مختلف دارد و در فرهنگ سازی و بسیاری جهات نقش اساسی دارد.

صادقلو با بیان این که از دریچه صادرات بسیاری از فرهنگ ها صادر می شود گفت: ادبیات دولت تدبیر و امید از ابتدا نسبت به این مساله به صورت نگاه ویژه بوده است و یکی از امیدها در دولت تدبیر و امید تکیه بر صادرات بوده است.

گره گشایی امر صادرات از اهداف ماست

وی با بیان این که بزرگترین حساسیت دولت تدبیر و امید توسعه بوده است و صادرات نیز در دل این توسعه است، گفت: دغدغه استان گلستان نیز مساله صادرات است و گره گشایی و روان تر کردن امر صادرات، از اهداف ماست.

استاندار در ادامه با اشاره به این که ما از روز اول در استان بر اساس یک نقشه راه حرکت کردیم گفت: اولین گام ما مدیریت توزیع بوده است که این مدیریت توزیع را انجام داده ایم و در مرحله بعد مدیریت ما مدیریت تولید بوده است که تولید منابع خارج از منابع دولتی مد نظر است.

صادقلو افزود: در بحث مدیریت توزیع اولین عرصه گاه بانک ها هستند و ما در بحث بانک ها با شرایطی روبه رو هستیم که پاسخگوی نیاز استان نیستند و استان از این قبل آسیب هایی دیده است .

وی تصریح کرد: آخرین درصد از اضافه مصارف بانک ها موید اضافه مصرف 177 درصدی مصارف بر منابع بانکهاست و ما تا نتوانیم تولید را در کشاورزی صنعتی کنیم در حال ضرر کردن هستیم .

با کشاورزی سنتی نمی توان ارزش افزوده ایجاد کرد

استاندار در ادامه افزود: تا کشاورزی ما سنتی است ارزش افزوده در استان ایجاد نمی شود و باید بتوانیم با رونق افزایی تولید و صنعتی کردن استان، ارزش افزوده را دراستان بالاتر ببریم.

وی گفت: با تلاش بسیار تاکنون تنها 300 میلیارد دلاراز منابع بانک ها قرار است در اختیار بخش تولید و سرمایه گذاری قرار گیرد ولی این کافی نیست و ما با ایجاد ارتباطات به دنبال این هستیم که ویژه بینی برای استان اتفاق افتد.

صادقلو بیان کرد: تنها ابراز درد نمی تواند راه به جایی ببرد و باید هم نوا و همدل با هم به دنبال درمان دردها در استان باشیم و ظرفیت منطقه آزاد اینچه برون و کرویدر ریلی و دریایی می تواند بسیار در توسعه استان موثر باشد.