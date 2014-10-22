آبگرفتگی معابر سطح شهر قزوین رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی منتظری سه شنبه شب در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: همه ساله با آغاز فصل بارش در شهر، سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین اقدامات لازم از جمله لایروبی کانال هاو انهار و همچنین لایروبی و بازبینی چاه های جاذب سطح شهر را در دستور کار ستاد هدایت آبهای سطحی و ادارات تنظیف و جمع آوری قرار می دهد.

وی اضافه کرد: کارکنان سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین با تمام امکانات و تجهیزات از روز گذشته با حضور در محلات و معابر به رفع مشکلات پرداخته و به صورت آنی آبگرفتگی های بوجود آمده را رفع کرد.

منتظری بیان کرد: در برخی معابر به دلیل بی توجهی برخی شهروندان و رها کردن زباله در مسیر انتقال آب ،با آبگرفتگی مقطعی روبه رو شدیم که حجم این مشکلات بسیار اندک بود و بلافاصله پس از اطلاع ، گرفتگی ها به طور کامل برطرف شدند.بخش عمده آبگرفتگی ها بدلیل وجود معضلات عمرانی بود که تمامی این نقاط شناسایی و جهت رفع آن به واحد عمرانی مناطق سه گانه شهرداری اعلام شد تا در اسرع وقت توسط مدیران محترم مناطق شهرداری پیگیری و حل و فصل شود.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین ادامه داد: از عصر روز یکشنبه تمامی پرسنل اجرایی سازمان در آماده باش کامل هستند و پس از این نیز تا پایان زمان احتمالی بارندگی در آماده باش خواهند بود.

منتظری همچنین با اشاره به استفاده و بهره گیری از تمامی امکانات موجود جهت رفع آبگرفتگی ها خاطر نشان کرد: در عملیات هدایت آبهای سطحی و رفع آبگرفتگی معابر در این ایام 54دستگاه پمپ آبکشی و 152 نفر نیروی انسانی بکار گیری شدند.

وی اظهارداشت: در حال حاضر مشکل عمده ای حاصل از آبگرفتگی در سطح شهر مشاهده نمی شود و تردد در خیابان ها عادی است ولی باید شهروندان جانب احتیاط را نیز رعایت کنند.

وی در پایان ضمن تقدیر از تلاش همکاران و پرسنل سازمان از همشهریان گرامی درخواست کرد تا در رفع معضلات شهری با شهرداری همکاری ومشارکت کنند.





