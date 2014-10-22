 داعش بیشتر از اهل تسنن کشته است تا از شیعیان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری صبح امروز با حیدر العبادی نخست وزیر عراق دیدار کرد.

در این دیدار که در دفتر آیت الله شاهرودی انجام گرفت، نائب رئیس مجلس خبرگان گفت: مردم عراق اعم از شیعه و سنی باید در جبهه واحد علیه گروه های تکفیری خصوصا داعش متحد شده تا بتوانند به پیروزی نائل شوند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری همچنین متذکر شد: اتحاد میان جریان های سیاسی داخل عراق در این برهه زمانی و همچنین استفاده از تجارب و خدمات ارزشمند دولت گذشته مهمترین ابزار در جهت تقویت جبهه های حق علیه باطل و ایستادگی در مقابل استکبار و صهیونیسم و تکفیری های داعش است.

وی پیروزی را از آن ملت عراق دانست و گفت: برای سرافرازی ملت مسلمان عراق از درگاه خداوند آرزوی موفقیت می کنیم.

حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز در این دیدار گفت: ما در عراق با چالش های بزرگی مواجه هستیم که ناشی از عوامل داخلی و منطقه ای از جمله فرقه گرایی است.

وی با بیان اینکه عده ای تلاش می کنند به نام دفاع از اسلام با ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی ملت عراق را تضعیف کنند تصریح کرد: تعداد کشته شدگان اهل تسنن توسط داعش چندین برابر شیعیان است.

نخست وزیر عراق ادامه داد: هم اینک بسیاری از آوارگان موسل به مناطق دیگر عراق رهسپار شده اند و ما تلاش می کنیم از اقدامات صورت گرفته به نحو احسنت استفاده کنیم تا بتوانیم به مردم عراق خدمت کنیم.

العبادی با تاکید بر اینکه داعش تنها خطری علیه عراق نیست خاطرنشان کرد: داعش یک خطر واقعی علیه دنیای اسلام است.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا پشت پرده جریانی است که تلاش می کند بر پارلمان تاثیر بگذارد و بین شیعه و سنی اختلاف گذاشته و به اهداف استکباری و سلطه جویانه خود نائل شود.