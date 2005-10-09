مسئولان نبايد از تذكرهاي خيرخواهانه برنجند// ويژه‌ خواران مايه‌ رنج و اذيت جامعه هستند// مديران از خلف وعده و اصرار بر شيوه ‌هاي غلط بپرهيزند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، ايشان با تاكيد بر اينكه مسوولان بايد همواره خود را مديون و وام دار مردم بدانند، افزودند: در منطق علوي، در همه‌ امور عامه مردم و جلب رضايت آنان مورد توجه است و هنر مسوولان آن است كه در كارها و اقدامات خود ضمن جلب رضايت مردم، پيچيدگي‌ هاي مسائل اقتصادي و اجتماعي را نيز مد نظر قرار دهند.

مقام معظم رهبري گروه ‌هاي خاص و ويژه‌ خواران اقتصادي و سياسي را پرتوقع و مايه‌ رنج و اذيت مردم و مسوولان دانستند و خاطرنشان كردند: اين افراد و گروه‌ ها، در دوران سختي كمترين مساعدت را دارند و از رعايت عدل و انصاف ناخرسند و در مشكلات از همه‌ مردم كم ‌صبرتر هستند.

حضرت آيت ‌الله خامنه‌ اي با اشاره به فرمايشات حضرت علي (ع) درخصوص شايسته‌ سالاري در انتخاب مديران و مسوولان و تامين زندگي نسبتا راحت به منظور جلوگيري از انحراف و خيانت آنان افزودند: آن حضرت بر مراقبت دائم از مسوولان و برخورد جدي و مناسب در صورت تخلف آنان نيز تاكيد دارند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي خودشيفتگي، حب ستايشگري، منت‌ گذاري بر مردم، بزرگ نمايي كارها و اقدامات انجام گرفته، خلف وعده با مردم در انجام كارها، شتاب زدگي در امور، كوتاهي در كارها و اصرار بر شيوه ‌ها و برنامه‌هاي غلط را از جمله مسائلي دانستند كه مسوولان بايد از آنها برحذر باشند.

ايشان با اشاره به فضائل ماه مبارك رمضان افزودند: هرچه از بركات اين ماه عظيم بيشتر استفاده شود، روح انساني تعالي بيشتري مي‌ يابد.

حضرت آيت ‌الله خامنه ‌اي با تاكيد بر قرائت همراه با تدبير قرآن به منظور عمق بخشيدن به معارف ديني و همچنين توجه به مضامين والا و ارزشمند دعاهاي ماه مبارك رمضان،‌ از جمله دعاي افتتاح، دعاي ابوحمزه ثمالي و دعاهاي صحيفه سجاديه، مسوولان به‌ ويژه اعضاي هيات دولت را به استمداد از خداوند جهت انجام وظايف سنگين خود و تقويت روحيه‌ خستگي‌ ناپذيري در خدمت به مردم و حل مشكلات توصيه كردند.

ايشان همچنين با تاكيد بر اينكه مسوولان نبايد هيچگاه خود را مصون از انحراف بدانند، لزوم مراقبت دائم را يادآور شدند و خاطر نشان كردند: يكي ديگر از راههاي جلوگيري از انحراف، نرنجيدن از تذكر‌هاي افراد خيرخواه و حتي سخنان درشت آنان است.

در ابتداي اين ديدار آقاي احمدي‌ نژاد رييس جمهور حلول ماه مبارك رمضان را تبريك گفت.

در پايان اين ديدار نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حضرت آيت الله خامنه ‌اي اقامه شد و سپس رييس ‌جمهور و اعضاي هيات دولت روزه خود را به همراه رهبر معظم انقلاب اسلامي افطار كردند.