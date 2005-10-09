خاورميانه، قرباني ميليتاريسم آمريكايي

فرهنگ سياسي نظامي گري اغلب به معناي نوعي بيماري سياسي - اجتماعي بكار برده مي شود و منظور از آن اين است كه مردم و دولت از حدود علايق موجه و مشروع خود فراتر رفته و به ماجراجويي نخوت گرايانه مي پردازند . در اين نوع بيماري نمي توان مردم را بي تقصير دانست چرا كه نسبت به عملكرد رهبران سياسي و تصميمات آگاهند و مي توانند به آن واكنش منفي نشان دهند .

در جامعه آمريكا كه فرهنگ كابويي در خون مردم دميده شده است مبرهن است كه رهبران برخاسته از اين اجتماع نيز، روحيه خشونت و جنگ طلبي داشته باشد .

پيدايش روحيه ميليتاريسم غيرنظامي اگر چه متمايز از ميليتاريسم نظامي است اما آنچه كه واضح است افزايش روحيه نظامي گري در جامعه و دولت است كه سايه اين تفكرات ممكن است براي ساير ملل مخرب باشد .

در حال حاضر روحيه نظامي گري بر نيروها و احزاب سياسي و افكار عمومي آمريكا نفوذ كرده است و نظام پارلماني و وسايل ارتباط جمعي همگي به بسيج ذهني عامه مردم براي تسخير ساير ملل مشغول هستند .

پس از فروپاشي نظام دوقطبي ، خستگي از منازعات اين نظام ، جهان ، اقتصاد و افزايش رفاه عمومي ملتها را سر مشق خود قرار داد . اما چندي بعد دولتهايي كه اين اهداف را دنبال مي كردند دريافتند كه پيشرفت اقتصادي و دستيابي به رشد، بدون بدست آوردن منابع جديد و بازارهاي مصرف امكانپذير نيست . بر همين اساس بار ديگر تراژدي غم انگيز قرن نوزدهم در اوايل قرن بيست و يكم در حال تكرار است . در آن مقطع زماني مستعمره كشي براي رسيدن به ارزش افزوده در اقتصاد، امري حياتي بود . لذا دولتها به شيوه ميليتاريستي به كمك اقتصاد و منافع ملي شان آمدند .

در مقطع كنوني هم دولتها براي خروج از بن بست اقتصادي و ادامه حيات سرمايه داري مجبورند نقاط بسته جهان را به روي درهاي اقتصادي خود بگشايند . از بين نقاط بسته جهان خاورميانه پر مزيت ترين گزينه براي تامين منافع و نظرات كلان دولتهاي حامي اقتصاد آزاد تشخيص داده شد و موج لشكركشي به لطف بهانه هاي بنيادگرايي اسلامي شروع شده است .

فرهنگ سياسي نظامي گري براي رفع اشتهاي سيري ناپذيرش ، افغانستان و عراق را بهترين گزينه براي شروع كار انتخاب كرد و اكنون مي رود كه به ساير نقاط خاورميانه دست اندازي كند .

با توجه به اينكه دولت آمريكا نبض تكنولوژيهاي پيشرفته و سلاحهاي مدرن نظامي را در اختيار دارد اين امكانات فرهنگ سياسي آمريكا را بيش از پيش تهييج خواهد كرد تا به تسخير كشورهاي ثروتمند اما ناتوان خاورميانه بپردازد .