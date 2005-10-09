مجمع ملي عراق سفر دبير كل اتحاديه عرب به بغداد را مشروط كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، " ليث كبه " سخنگوي دولت عراق در پاسخ به درخواست " عمرو موسي" دبيركل اتحاديه عرب براي برگزاري " كنفرانس آشتي ملي عراق" با نظارت اين اتحاديه درعراق گفت كشورش نيازي به برگزاري چنين كنفرانسي ندارد بلكه به سازمان و موسسات ديني نيازمند است كه ريختن خون عراقي ها و از بين بردن دارايي هاي مردم اين كشور را تحريم كند.

اين درحالي است كه روزگذشته هيئتي اعزامي از سوي اين اتحاديه وارد بغداد شد تا زمينه را براي ورود سفر "عمروموسي" به عراق آماده سازد .

مجمع ملي عراق نيز در بيانيه اي با انتقاد از اتحاديه عرب ياد آور شد : اين اتحاديه و دبيركلش دربرابر جرايم درعراق و حتي پس از آنكه زنان وكودكان هدف حمله قرارگفتند سكوت كردند و هيچ اظهارنظري نكردند.

مجمع ملي عراق با وضع شروطي براي ورود عمروموسي به عراق تاكيد كرد انجام سفر وي به عراق منوط به اجرا درآمدن شروطي از جمله محكوميت صريح تروريسم،عدم به كارگيري اصطلاح آشتي، محكوم كردن حزب بعث و عدم دعوت به آشتي با اين حزب خواهد بود .

برگزاري اين كنفرانس درنشست وزراي امورخارجه عرب در جده كه با موضوع عراق برگزارشد به توافق كشورهاي شركت كننده رسيد.

عمروموسي اخيرا درسخناني مداخله آميز درباره بروز جنگ داخلي قريب الوقوع در اين كشور هشدارداده بود.

ليث كبه در كنفرانس مطبوعاتي خود همچنين ازگشايش دفتر اتحاديه اروپا و دفترجديد سازمان ملل متحد دربغداد خبرداد .

اتحاديه اروپا پيش ازاين، بازگشايي دفتري را در بغداد از مقامات عراقي درخواست كرد كه بنا بر اين درخواست ، به زودي اين دفتر تقريبا با 20 كارمند در اين شهر شروع مي كند.

سخنگوي ابراهيم جعفري همچنين اعلام كرد سازمان ملل متحد نيز كه درحال حاضر دفتري بزرگ در بغداد دارد در صدد است تا مقرعظيم ديگري درعراق بنا نهد . وي در ادامه تاكيد كرد ما ازمدت ها پيش از اتحاديه عرب نيز خواستيم كه درعراق دفتري تاسيس نمايد.

شايان ذكراست ؛ مقرسازمان ملل متحد كه درخيابان القنات در بخش شرقي بغداد واقع شده است دو سال پيش مورد حمله قرار گرفت كه در پي آن 22 تن از كارمندان اين سازمان كشته شدند.