گروه زهي "پارسيان" موسيقي كلاسيك ايراني مي نوازد

سرپرست گروه " زهي پارسيان " در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر " ضمن بيان اين مطلب افزود: در كنسرتي كه در فرهنگسراي نياوران برگزار مي شود، قطعاتي از آثار " ويوالدي " ، " گريك " ، " فوره " ، " اسكوريك " ، " خاچاطوريان " و " جنكينز " اجرا مي شود.

وي افزود: اعضاي اين گروه را " مازيار ظهيرالديني" ، " نيما زاهدي " ، " علي جعفري پويان " ، " محمدرضا كريمي "، " ميثم مروستي " ، " لاله فلاح پسند" ، "آيدين احمدي نژاد " ، " نسيم سعد " ، " پورنگ پور شيرازي" و " شادي زنده دل " تشكيل مي دهند.

سرپرست اين گروه در ادامه گفت : پس از منحل شدن اركستر مجلسي نياوران ، جمعي از نوازندگان آن گرد هم آمدند تا راهي را كه به كمك فرهنگسراي نياوران آغاز نموده بودند به تنهايي ادامه دهند.

او ادامه داد: بنابراين در اوايل سال 1381 اين گروه ابتدا با تشكيل يك " كوارتت زهي" فعاليت خود را آغاز نمود ، اما از همان نخستين روزها ، طرح تشكيل گروه زهي به جاي " كوارتت " ارائه شد، به گونه اي كه بتوان در آن آثار موسيقي مجلسي از" سولو" ، " دوئت" ،" تريو" تا "اكتت" و قطعات اركستر هاي كوچك كه با حضور يك كنترباس هم مي تواند اجرا شود ، نواخت . اين جريانات باعث شد تا نام " گروه زهي پارسيان " براي آن انتخاب شود و تعداد اعضاي اين گروه اكنون به 9 نفر رسيد.

وي در پايان خاطر نشان كرد : فعاليت هاي اين گروه را مي توان به اجراي زنده قطعات مجلسي و همچنين ضبط آثار ارزشمند موسيقي مجلسي و موسيقي فيلم ، به آهنگسازي هنرمندان برجسته ايران ، خلاصه كرد.



