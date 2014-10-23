همه گروه های سیاسی اصولگرا شیخوخیت آیت الله مهدوی کنی را قبول داشتند

محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اینکه آیت الله مهدوی کنی از مبارزان انقلابی بوده و در طول دوران انقلاب اسلامی زحمات بسیاری کشیده‌اند گفت: ایشان در مسئولیت‌هایی که بعد از انقلاب در آن ایفای نقش کردند نوعی بصیرت و تحلیلگری جامع نسبت به مسائل روز کشور داشتند.

وی افزود: تصمیم گیری‌های ایشان در شرایط حساس انقلاب بویژه سال های اخیر قابل تقدیر است.

این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی با اشاره به دغدغه آموزشی آیت الله مهدوی کنی گفت: کارهای علمی ایشان بویژه ایجاد دانشگاه امام صادق را نمی توان فراموش کرد. ایشان جزء افراد دغدغه مند انقلاب بود که به منظور کادرسازی برای انقلاب اسلامی به سمت کارهای آموزشی و دانشگاهی رفت.

نماینده مردم یزد با اشاره به شیخوخیت آیت الله مهدوی کنی گفت: همه گروه های سیاسی با توجه به جامعیت ایشان شیخوخیت آیت الله مهدوی کنی را قبول داشتند.

جوکار با اشاره به اینکه از دست دادن آیت الله مهدوی کنی ضایعه بزرگی برای جامعه ما بود خاطرنشان کرد: امیدواریم خداوند ایشان را با شهدا محشور کند، ایشان خدمات ارزنده ای برای این کشور و انقلاب انجام داده اند،همه ما باید سپاسگذار این زحمات باشیم.