نبود چارچوب قانوني براي نظم بخشي و انضباط از نقاط ضعف سمن هاست

به گزارش خبرنگار مهر، علي جابري ظهر چهارشنبه در دومين گردهمايي سازمان هاي مردم نهاد استان همدان اظهار داشت: سازمان هاي مردم نهاد پيوند دهنده بين قشر عموم مردم و گروه خاص مسئولان هستند.

وي با بيان اينكه اسامي جمعيت، كانون ها، تشكل ها و سازمان ها از ديرباز در تاريخ ايران اسلامي آمده است، ادامه داد: تشكل هاي غيردولتي و NGOها در غرب براي اهدافي همچون سلطه گري و يا براي رسيدن به دموكراسي در كشورهاي غربي روي كار آمدندولی در ايران هيات ها و خيريه هايي از گذشته فعاليت داشته اند و همه آنها سازمان هايي مردم نهاد بوده اند.

مدير كل اطلاعات استان همدان افزود: بايد نگاه ویژه ای به تشکل های مردم نهاد غربی داشته باشیم ولی از آنها الگوبرداري نكنيم.

جابري با عنوان اينكه نگاه سازمان اطلاعات به سمن ها نگاهي وسيع است،‌ گفت: اين نگاه مي تواند كمكي در راستاي بهبود وضعيت سازمان هاي مردم نهاد باشد.

وي با بیان اینکه نياز به مشاركت مردم،‌ الگوي مناسب براي برآورده كردن نيازمندي افراد و اقشار خاص، انتخاب رويكرد عام المنفعه در جامعه، ايجاد حس تاثيرگذار بودن براي بانوان، عمق بخشي، حس تعلق پذيري به سمن ها و احساس پويايي و تحرك در زمينه هاي مختلف از دلايل تشكيل اين سازمان ها در ايران است، ادامه داد: نبود يك چارچوب قانوني براي نظم بخشي و انضباط كه بايد خلاء هاي قانوني را در اين حوزه از نگاه مسئولان مربوطه بررسي كند، يكي از نقاط ضعف اين سازمان هاست.

مدير كل اطلاعات استان همدان افزود: عدم بهره گيري از ظرفيت ها در حوزه هاي مختلف در سطح ملي و بين المللي، نامشخص بودن حيطه ماموريت افراد در اين مراكز،‌برخورد انفعالي در مورد رويكردها و مطالبات، فقدان الگوي دروني براساس نيازمندي هاي اقشار مختلف، عدم تشكيل بانك جامع، عدم تلاش قابل قبول براي مصون سازي اين نهادها و ورود برخي از اين نهادها به موضوعات سياسي و احزاب از ديگر نقاط ضعف سازمان هاي مردم نهاد است.

علی جابری ادامه داد: ممانعت و كنترل اثربخش سمن ها در مسايل انحرافي، شناسايي نهادهاي انحرافي و مخالفتي، تلاش براي رفع خلاهاي قانوني سمن، ايجاد نظم و سازمان دهي و ارتقا فرآيند سمن ها به كمك مردم و مسئولان مربوطه، حذف سمن هاي مسئله دار، مهار استفاده ابزاري از اين سازمان ها، كسب تجارب و انباشت هاي علمي، منطبق نمودن چارچوب هاي اصلي سمن با اعتقادات ديني و اصول نظام كشور و غيره از عوامل موثري است كه نقاط مثبت اين سازمان ها محسوب مي شود.

وی با اشاره به برخي فرصت هاي ايجاد شده در حوزه سازمان هاي مردم نهاد، گفت: اساس كار سازمان های مردم نهاد خدمت رساني با فعاليت مردم به خصوص جوانان مبتني بر تفكر اصيل دين اسلام برپايه باور اجتماعي بودن و متحد بودن است و تشکل ها در حوزه فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي و مذهبي به صورت جمعي و با اتحاد كارها را پوشش مي دهند.

جابری به ظرفيت هاي نرم افزاري مناسب در انجمن هاي مختلف به ويژه در دانشگاه ها اشار كرد و ابراز داشت: دانشگاه ها از منظر توليد علم و اثرگذاري از ديدگاه هاي سياسي، امنيتي و اجتماعي مورد توجه ويژه دشمنان قرار دارد.

وی ادامه داد: سرمايه گذاري دشمنان در حوزه امنيتي به شكل مستقيم است و حتی فعاليت سمن ها را در اين حيطه برجسته مي كند، چرا كه سمن ها یکی از لایه های اجتماعی هستند كه به دليل بستر مناسب و افراد پويا و فعال مورد توجه دشمنان است.