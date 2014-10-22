ادعای ائتلاف آمریکایی برای مبارزه با تروریسم عاری از هرگونه صداقت است

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر عراق بر حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت عراق در مقابله با گروه های تروریستی و هرگونه خطری که ثبات و امنیت این کشور را به مخاطره اندازد، تأکید کرد و گفت: دولت و ملت ایران در همه شرایط در کنار مردم و دولت عراق ایستاده و با تمام توان از آنها حمایت خواهد کرد.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با کمک دولت و مردم عراق اجازه نخواهند داد که گروه های تروریستی امنیت، استقلال و تمامیت ارضی عراق را به خطر اندازند.

لاریجانی در ادامه این دیدار با تبریک تشکیل دولت وحدت ملی در عراق بر ضرورت توسعه همکاری های فیمابین تأکید کرد و گفت: تشکیل دولت جدید در عراق نشانه هوشمندی سیاستمداران عراقی بوده است.

وی گسترش فعالیت های گروه های تروریستی را مهمترین موضوع منطقه دانست و تصریح کرد: در حالیکه قدرت های جهانی و همپیمانان منطقه ای شان حامیان اصلی گروه های تروریستی طی سال های گذشته بوده اند ادعای کنونی آنها مبنی بر مبارزه با تروریسم بی پایه و اساس و عاری از هرگونه صداقت است.

لاریجانی در ادامه با ابراز خرسندی از روند رو به رشد مناسبات دوستانه فیمابین در زمینه های گوناگون به ویژه همکاری های اقتصادی، گفت: ایران و عراق از ظرفیت های بی نظیری جهت گسترش همکاری های صنعتی و بازرگانی برخوردارند که بهره گیری از آنها به پیشرفت و رفاه دو ملت کمک فراوانی می کند.

وی یاد آور شد: استفاده از توانمندی های اقتصادی، صنعتی و علمی ایران می تواند در حل بسیاری از مشکلات اقتصادی عراق مؤثر واقع شود.

در ادامه این دیدار حیدر العبادی نخست وزیر عراق با قدردانی از حمایت های جمهوری اسلامی ایران برای برقراری ثبات و آرامش در عراق گفت: حمایت ها و پشتیبانی های جمهوری اسلامی در مبارزه با گروه های تروریستی به ویژه در ابتدای بحران جاری بسیار مؤثر بوده است.

وی تصریح کرد: نقش ایران در کمک به عراق در مقاطع حساس و دشوار سال های گذشته بی بدیل بوده است.

نخست وزیر عراق در ادامه گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره براساس تحکیم وحدت ملی و برقراری آرامش در عراق بوده است.

حیدر العبادی در پایان با اشاره به ائتلاف کنونی علیه داعش گفت: هرگونه اقدام از سوی ائتلاف علیه داعش نباید استقلال و حاکمیت ارضی عراق را به خطر اندازد.

در این دیدار همچنین یوناتن بت کلیا نماینده اقلیت آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی و دبیر کل اتحادیه جهانی آشوری ها از اقدامات و پشتیبانی های دولت عراق از اقلیت آشوری و کلدانی عراق در مقابل اقدامات گروه های تروریستی قدردانی کرد.