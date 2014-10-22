ترکیه سومین نیروگاه اتمی خود را می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، احمد داووداوغلو نخست وزیر ترکیه اعلام کرد ترکیه بین سال 2018 تا 2019 سومین نیروگاه اتمی خود را توسط متخصصان داخلی خود خواهد ساخت.

وی این خبر را در دیدار با نماینده های وزارت انرژی ترکیه اعلام کرد.

داووداوغلو در این دیدار گفت: ترکیه تا سال 2023 دارای دو نیروگاه اتمی خواهد بود و در سال 2018 تا 2019 هم یک پروژه ملی برای ساخت سومین نیروگاه اتمی خود با استفاده از منابع و متخصصان داخلی را آغاز خواهد کرد.

ساخت اولین نیروگاه اتمی این کشور بهار امسال توسط روسیه آغاز خواهد شد و ساخت دومین نیروگاه نیز در ماه می به یک کنسرسیوم فرانسوی - ژاپنی واگذار شد.