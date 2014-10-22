وزارت ارشاد پیشنهاد تعیین ردیف اعتباری برای جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان را ارائه کند

به گزارش خبرنگار مهر، امید کریمیان امروز چهارشنبه در آیین اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد مریوان برگزار شد، گفت: زبان و فرهنگ و پیشینه تاریخی هر ملت قبل از جایگاه سیاسی آن عامل اصلی در شناساندن جامعه ای به جوامع دیگری است.

وی عنوان کرد: ایرانی ها به دلیل پیشینه تاریخی و اسلامی که دارند در سطح جهان هنر و فرهنگ آن زبان زد بوده و هست.

وی با اشاره به اینکه تئاتر خیابانی متعلق به ایران و پایتخت آن در مریوان است، بیان کرد: یکی از رسالت های اصلی هنرمندان به ویژه در حوزه تئاتر خیابانی نشان دادن هنر و فرهنگ جامعه خود به سایر جوامع است.

نماینده مردم شهرستان های سروآباد و مریوان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این برهه کنونی متاسفانه شاهد نوعی دیگر از تئاتر خیابانی در سطح شهرهایی مانند کوبانی، غزه و شنگال هستیم.

کریمیان اظهارداشت: گروه های تکفیری داعش به نوع و شیوه ای دیگر تئاتر را در سطح خیابان های شهرهای کوبانی و شنگال به اجرا درآورده است و اینگونه تمام دنیا با منش شیطانی آنها آشنا شدند و همواره خواهان نابود کردن افراد این گروه ها هستند.

وی با اشاره به اینکه هیچ کار و برنامه ای بدون عاری از عیب و نقص نیست، افزود: علارغم کم وکاستی هایی که درنهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان بود ولی با این وجود معتقدم بهترین جشنواره در استان بوده است.

وی بر رفع نواقص این جشنواره برای دوره های آینده آن تاکید کرد و عنوان کرد: آیین نامه این جشنواره به زودی باید تدوین شود تا بتوان براساس برنامه ای منسجم و منظم این جشنواره را در دوره های بعدی اجرا کنیم.

نماینده مردم شهرستان های سروآباد و مریوان در مجلس شورای اسلامی از مدیران وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی خواست که پیشنهاد تعیین ردیف بودجه برای این جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان را ارائه کنند.

مسئول کمیته داوران مردمی نهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان هم در این مراسم عنوان کرد: از میان آراء مردمی نمایش یک بشقاب خرما به کارگردانی سعید خیراللهی از دهلران به عنوان اثر برتر شناخته شد.

هیوا منوچهری اظهارداشت: از سوی شهرداری و شورای شهر مریوان یک میلیون و 500 هزار تومان به گروه برتر از نگاه مردمی اهدا شد.

نهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از روز شنبه 26 مهرماه آغازشد و امروز 30 ام مهرماه جاری با معرفی نفرات برگزیده و راه یافته به جشنواره بین المللی تئاتر فجر به کار خود پایان داد.