اقدام آمریکا در تسلیح کردهای سوریه از طریق هوایی اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت: برای اولین بار پیشنهاد عبور نیروهای پیشمرگه از ترکیه به سوریه را من به اوباما دادم.

وی قبل از عزیمت به لتونی در سوال خبرنگاران که آیا ترکیه اجازه عبور نیروهای پیشمرگه کرد از خاک سوریه را خواهد داد، این مطلب را گفت.

اردوغان گفت: زیرا کمک به پ ک ک و حزب اتحاد دموکراتیک سوریه برای ما غیر قابل قبول است.

وی علاوه بر این افزود: چند روز از قضیه کوبانی گذشته و چیزی درباره اوضاع این شهر تغییر نکرده است. من در مورد تبلیغات بیش از حد در مورد کوبانی و حاد جلوه دادن شرایط مشکوک هستم زیرا 200 هزار سکنه این شهر تماما در ترکیه هستند و تا جایی که می دانم در این لحظه در این شهر فقط 2 هزار تروریست عضو حزب اتحاد دموکراتیک مستقر هستند.

اردوغان همچنین کمک های نظامی آمریکا به کردهای کوبانی از طریق هوا را به تمسخر گرفته و این اقدام را اشتباه خواند.