خسارت سيفي كاران ساوجبلاغ پرداخت مي شود

هاشم ولي پور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در كرج افزود: اين اعتبار از طريق ستاد حوادث غير مترقبه استان به شهرستان ساوجبلاغ تعلق گرفته و به صورت بلاعوض از طريق فرمانداري ، جهاد كشاورزي و بانك كشاورزي در اختيار كشاورزان خسارت ديده از موج بيماري وبا قرار مي گيرد .

وي خسارت پرداختي براي هر هكتار كاهو و سبزي را 4 ميليون و 500 هزار ريال ذكر و تاكيد كرد : اين كمك بلاعوض به كشاورزاني كه اراضي خود را با فاضلاب آبياري كرده اند ، تعلق نخواهد گرفت .

ولي پور يادآور شد : در سال جاري بيش از 15 هكتار از اراضي كشاورزي شهرستان ساوجبلاغ زير كشت كاهو، كلم ، سبزي و كرفس بود كه به دليل شيوع وبا و جلوگيري از عرضه و فروش اين محصولت ، مبلغ 90 ميليارد ريال به كشاورزان ساوجبلاغ خسارت وارد شد .