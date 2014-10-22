دولت تدبیر و امید به توسعه حوزه علمیه توجه جدی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی شامگاه چهارشنبه در دیدار با روحانیون و ایثارگران افزود: زنجان استان عالم‌خیز است و عالمانی چون آیت‌الله شبیری زنجانی را در خود پرورش داده است.

وی اظهار داشت: این استان 80 مجتهد صاحب نام و صاحب رسانه دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: استان زنجان یک‌هزار و 100عالم فرهیخته دارد که در حوزه علمیه مشغول به تحصیلات حوزوی هستند و همچنین 900 طلبه در پایه 10 و 650 طلبه در پایه دو و سه کارشناسی ارشد و 400 خانم طلبه در حوزه علمیه فارغ التحصیل شده اند.

حجت‌الاسلام خاتمی تاکید کرد: این استان 75 هزار دانشجو را در خود جای داده و در این میان جای دانشکده صنعتی و برق و رشته های صنعتی بسیار خالی است. بنابراین دولت تدبیر و امید و توسعه دانشکده های صنعتی و برق تاکید جدی داشته باشند.

وی گفت: زنجان استان غواصان دریادل است و بیش از 30 هزار شهید را تقدیم این نظام کرده، بنابراین ما در مقابل خانواده معظم شهدا بسیار مدیون می باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به نامگذاری شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری گفت: دولت تدبیر و امید قدم خوبی را برداشته است و این موفقیت را در کارنامه خود ثبت کرده است.