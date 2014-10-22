به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام حسن روحانی شامگاه چهارشنبه در دیدار با نخبگان استان زنجان گفت: ما متخصصانی داریم که از تخصص آنها در کشور استفاده نشده است.

وی اظهار داشت: حل معضلات کشور تنها برعهده دولت نیست باوجود اینکه دولت نماینده مردم است ولی باید نخبگان هم دست دولت را بگیرند.

رییس‌ جمهوری با بیان اینکه نخبگان و فرهیختگان جامعه در مسایل و مشکلات کشور باید منتقد، حامی و همراه دولت باشد، افزود: برای رفع مشکلات در عرصه اقتصاد، فرهنگ، مسایل اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی و امنیت، دولت به تنهایی قادر نیست مشکلات را حل کند و همه باید دست به دست هم داده و در مسیر رفع مشکلات مشارکت و همیاری داشته باشیم.

روحانی بر لزوم نزدیک شدن و هماهنگی افکار عمومی برای حرکت در مسیر حل و فصل مسائل و مشکلات مورد تاکید قرار داد و گفت: نزدیک کردن افکار جامعه بهم از رسالت‌های بزرگ نخبگان است که و در این زمینه معتقدم اگر درد ما مشترک شود قطعاً می‌توانیم به راه‌حل مشترکی دست پیدا کنیم.

وی گفت: جامعه باید توسط نخبگان احیا شود و در این راستا دولت تدبیر و امید از تخصص نخبگان در حوزه های مختلف استفاده خواهد شد.

رئیس جمهور به نقش بانوان در جامعه اشاره کرد و گفت: خانم های تحصیلکرده باید در مدیریت جامعه حضور پیدا کنند و امروز باید افکاری که در گذشته نسبت به زن بود تغییر کند.

وی با بیان اینکه باید نسبت به شأن و جایگاه زن در جامعه، افکار موجود به هم نزدیک شوند، گفت: زن مظهر حرکات شیطانی نیست و بر این امر توجه داشته باشیم که زنان در حوزه های مختلف تخصص هایی دارند که در مدیریت جامعه می توانیم از آنها استفاده کنیم؛ در دولت تدبیر و امید از جامعه بانوان برای مدیریت ها استفاده خواهد شد.

رئیس جمهوری افزود: خیلی از اوقات بجای بگیر و ببند و سختگیری‌های بیش از حد، چنانچه آزادی‌ها را بیشتر و فضا را بازتر کنیم و با گفت‌وگو در مسیر قانع کردن یکدیگر حرکت نماییم، می‌توانیم به نتیجه مناسب دست یابیم و این رسالت بزرگ رسانه‌ها، نخبگان و صاحب‌نظران است.

حجت الاسلام روحانی با بیان اینکه باید فاصله‌ها را کم کرده و همدیگر را تحمل کنیم و بدانیم حذف یک فرد، جناح، فکر و اندیشه امکان‌ناپذیر نیست، افزود: در این زمینه هم باید با حرف‌زدن و تعامل و گفت‌وگو افکار و تفکرات موجود را به یکدیگر نزدیک کنیم و نخبگان از رسالت ویژه‌ای در این زمینه برخوردار هستند.

حجت الاسلام روحانی گفت: حذف جناح و حزب امکانپذیر نیست و باید این فاصله ها را کم کنیم چرا که کم کردن این فاصله ها به توسعه کشور کمک می کند.

روحانی به رسالت رسانه ها اشاره کرد و گفت: رسانه ها همانند نخبگان می توانند در توسعه همه جانبه کشور موثر واقع شوند.

رئیس‌ جمهور گفت: حضور مردم، احزاب و گروه‌ها تنها برای روز انتخابات نیست که بعد از آن تا انتخابات بعدی به خانه‌های خود برگردند همه باید بمانیم و هیچ‌کس نباید برگردد و باید در مسیر توسعه به حرکت خود را ادامه دهیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: مشکل بزرگی که ما در پیش رو داریم مشکل اقتصادی است و در دولت تدبیر و امید این معضل انشاالله رفع خواهد شد.

وی گفت: شرایط جامعه امروز ما بسیار حساس است و باید همه در کنار هم باشیم و نسبت به اصلاح جامعه قدم هایی برداریم.