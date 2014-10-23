رئیس جمهور به مصوبه مجلس هفتم برای تسهیل ازدواج توجه کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر عماد افروغ متولد سال ١٣٣٦ در شيراز است. او در سال ١٣٦٥ در رشته جامعه شناسي از دانشگاه شيراز فارغ التحصيل شد. در سال ١٣٦٩ در همين دانشگاه مدرك كارشناسي ارشد خود را گرفت و در سال ١٣٧٦ يعني همزمان با رونق گرفتن جنبش اطلاعات مدرك دكتراي جامعه شناسي خود را از دانشگاه تربيت مدرس دريافت كرد. افروغ در سال ١٣٧٣ به عنوان دانشجوي نمونه كشور در مقطع دكتري انتخاب شد. افروغ از سال ١٣٧٦ تا ١٣٨٢ عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس بود و پس از آن به عضويت هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي درآمد. وي مدير گروه علم و دين پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي اين پژوهشگاه است.

عماد افروغ همچنين عضو پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی، استاد جامعه شناسي دانشگاه تربيت مدرس و رئيس گروه جامعه شناسي مؤسسه باقرالعلوم مي‌باشد. از جمله آثار مکتوب وی می توان به ترجمه كتاب «قدرت ،نگرشي راديكال، تأليف استيون لوكس» / فضا و نابرابري اجتماعي ، تهران / ايجاد فضاي نابرابري‌هاي اجتماعي ، تهران / هويت ايراني / فرهنگ شناسي و حقوق فرهنگي، تهران /چشم اندازي نظري به تحليل طبقاتي و توسعه / چالش‌هاي كنوني ايراني / اسلام و جهاني شدن / رنسانسي ديگر / ترجمه كتاب «روش در علوم اجتماعي، رويكردي رئاليستي» ، تأليف آندرو ساير، / گفتارهاي انتقادي، / مقدمه‌اي بر ترجمه تئوري رفتار جمعي، تأليف نيل اسملسر و ترجمه رضا دژاكام اشاره کرد.

وی نویسنده، جامعه‌شناس و سیاست‌مداری است 14 خواهر و برادر بودند و زیر چراغ درس می خوانده و به گفته خیلی از نزدیکانش حتی زمان غذاخوردن هم کتاب می خواند خودش می گوید که نه تنها کتابخانه، بلکه خانه‌ای برای کتاب‌هایش دارد، این روزها را با کتاب، مقاله و گفت‌وگو می‌گذراند و می‌گوید لذتی را که از مطالعه می‌برد با هیچ لذتی عوض نمی‌کند.

در برنامه فیروزه سه شنبه شب 29 مهرماه همراه خانواده اش (همسر، پسر بزرگ، عروس و نوه اش) به جمع مخاطبان شبکه یک سیما پیوست تا این بار از منظری دیگر نه به عنوان یک سیاستمدار و جامعه شناس بلکه به عنوان یک پدر و همسر در خانواده ای موفق برای بینندگان این برنامه از تجربیات زندگی مشترک و دلایل موفقیت و سعادت در خانواده بگوید.

رییس جمهور به مصوبه مجلس هفتم برای تسهیل ازدواج توجه کند

عماد افروغ در برنامه فیروزه ضمن گلایه ز مجلس و دولت برای عدم توجه به مصوبه مجلس هفتم در خصوص تسهیل ازدواج جوانان گفت: یکی از گلایه مندی های من بی توجهی مسئولان به طرح تسهیل ازدواج جوانان است که در مجلس هفتم برای تصویب آن دوسال زحمت کشیدم ولی نه در آآن زمان ابلاغ شد و نه در دولت فعلی مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: یکی از آرزوهایم توجه به جوانان و احقاق حقوق اجتماعی آنان است که امیدوارم رییس جمهور وقت به این امر توجه کند و با پیگیری طرح مصوب مجلس هفتم در امر تسهیل ازدواج جوانان اقداماتی صورت گیرد.



حفظ خانواده بر پایه عشق و ایثار است

افروغ درباره خانواده گفت: من معلمی هستم که هر موضوعی را برحسب روشی خاص ورد بررسی قرار میدهم یعنی در خصوص تحلیل پدیده های اجتماعی روابط بیرونی و درونی را تفکیک می کنم و براین اساس خاوداه یک نیروی نوظهوراست و امری ورای جمع جبری باعث ظهوراین پدیده می شود.

وی ادامه داد: خانواده یک وجود حقیقی همانند"آب" دارد که اگر اجزای آن از هم جداشود دیگر کارکرد واثر آب را ندارد خانواده هم یک "کل" محسوب می شود.

افروغ گذشت و عشق را از دلایل اصلی حفظ این کل برشمرد و گفت: خانواده به اعتبار ایثار و عشق است که پایدار می ماند و اگر این دو موضوع را از عناصر ذاتی خانواده بدانیم دیگر اختلافی به وجود نمی آید.

وی گفت: اهمیت خانوداه به قدری است که در ترکیب افراد در عین یکی شدن اعضای خانواده یک هویت مستقل دارند که باید به این مساله توجه ویژه ای شود.



برای حل اختلاف هویت اعضای خانواده را به رسمیت بشناسیم

افروغ گفت: زمانی که در خانواده در عین کل بودن هویت مستقل اعضا به رسمیت شناخته شود گذشت نیز معنا می یابد چون افراد برای احترام به یکدیگر و بیان میزان توجه به خانواده گذشت می کنند .

وی گفت: این مساله که در غرب خانواده های هسته ای وجود دارد و اصل در شرق بر خانواده گسترده با ارتباط فامیلی است باز دلیلی بر نبود ارتباط نیست چرا که در خانواده هسته ای نیز بیشتر به نزدیکی به آشنایان و ارتباط با دوستان و همنوعان توجه می شود اما آنچه اهمیت دارد این است که زمانی فرزندان زندگی مشترک خود را آغاز می کنند خانواده ها نیز این کل جدید را به رسمیت شناخته و به حریم انها وارد نشوند.

خانواده حریم امن هر انسان است

افروغ گفت: هر خانواده هسته ای اصلی دارد که این همان دژ مستحکم و حریم امن است و ارتباطات نباید باعث خدشه دار شدن آن شود و اطرافیان نیز باید بدانند که هرخانواده سرمایه اصلی دارد که آن همان حفظ این حریم امن اسا و با دخالت این دژ مستحکم را نابود نکنند.

اغلب صبحانه را من آماده می کنم/بهترین معشوق کتاب است

عماد افروغ در بخش مستند گزارشی کوتاه برنامه فیروزه گفت: عادت دارم 4 صبح بیدار شوم و مطالعه کنم و پس از انجام فریضه نماز صبح اغلب تدارک صبحانه با من است، عادت به بیکاری ندارم و اغلب زمان من به مطالعه می گذرد.

ازخصوصیات وی می توان علاقه اش به کتلت و قورمه سبزی اشاره کرد، رنگ مورد علاقه اش آبی است و "در گلستانه" سهراب سپهری با صدای شهرام ناظری موسیقی مورد علاقه وی است؛ معمولا اهل کارکردن در خانه و خرید کردن و سفر نیست و اگر کفش ورزشی داشت به طور حتم فوتبالیست شده بود.

10سال طول کشید خصوصیات همسرم را بشناسم/افروغ اهل رفت و آمد نیست/صداقت خصوصیت بارز اوست

در ادامه این برنامه کاظم نژاد همسر عماد افروغ که فرهنگی بازنشسته است و کارشناسی ادبیات فارسی دارد نیز گفت: در زندگی مشترک ایثار و گذشت دوطرفه داشتیم و حمایت در خانواده ما از اصول اساسی است اما حدود10 سال طول کشید تا با خصوصیات اخلاقی همسرم آشنا شوم.

وی گفت: صداقت از خصوصیات بارز عماد افروغ است و یکی از دلایل ازدواج ما نیز همین راستگویی و صداقتش بود و تاکنون نیز این رویه راستگویی ادامه داشته است.

کاظم نژاد افزود: اوایل زندگی مشترک از اینکه همسرم دعوت مهمانی را قبول نمی کند و یا باید به تنهایی به مهمانی ها بروم ناراحت بودم چون به نظرم مشغله خاصی نداشتند ولی به مرور زمان متوجه شدم منظور از مشغله همان مشغله فکری است که باعث شد دیگر اعتراضی نداشته باشم.

همسر عماد افروغ درباره زندگی مشترک و اهمیت توجه به گذشت در زندگی گفت: زندگی ما بر دو اصل عشق ورزیدن و گذشت استوار است زمانی که با عشق زندگی شکل بگیرد و ادامه داشته باشد برای همین دوست داشتن گذشت هم اتفاق می افتاد.

در این برنامه سجاد پسر بزرگ عماد افروغ به همراه همسرش و ساجده دختر کوچکش حضور داشتند و محمدصالح و امیرحسین دو پسر دیگر عماد افروغ نیامدند.

برنامه "فیروزه" با موضوع معرفی خانواده های موفق ایرانی سه شنبه شب ها پس از خبر ساعت 19 به تهیه کنندگی الهام حاتمی از شبکه یک سیما پخش می شود.