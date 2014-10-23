171 میلیون یورو به تکمیل طرح پایاب سد خداآفرین تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر: ایرج بیگدلو شامگاه چهارشنبه در جلسه برنامه ریزی و بودجه شهرستان پارس آباد تصریح کرد: با تزریق این اعتبار و بهره برداری از شبکه پایاب سد خدا آفرین بیش از 80 هزار هکتار از اراضی منطقه به زیرکشت آبی خواهد رفت.

وی تاکید کرد: علاوه بر این با تکمیل این طرح برای 20 هزار نفر به صورت مستقیم و 60 هزار نفر به صورت غیر مستقیم فرصت شغلی ایجاد می شود.

فرماندار پارس آباد از اختصاص ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساحل بندی رودخانه مرزی ارس خبر داد و متذکر شد: با تامین و جذب رقم یاد شده، طرح ساماندهی و ساحل بندی ارس با شتاب بیشتری اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به تخصیص یک دستگاه ماشین مخصوص سوخت رسانی هواپیما برای فرودگاه پارس آباد افزود: این خودرو پیشرفته حدود ۱۷ میلیارد ریال قیمت دارد که با تجهیز فرودگاه پارس آباد به این خودرو، مشکل سوخت گیری هواپیما در این فرودگاه نیز برطرف می شود.

بیگدلو همچنین ضمن انتقاد از عملکرد صدا وسیمای مرکز استان اردبیل تصریح کرد: پارس آباد به عنوان دومین شهر پرجمعیت استان متاسفانه در پخش اخبار عدالت در نظر گرفته نمی‌شود که این در شان مردم این شهرستان مرزی نیست.

وی عنوان کرد: ما این مسئله را به صدا وسیمای مرکز اردبیل مطرح کرده ایم که متاسفانه برطرف نشده، ما خواستار حل این مشکل از طرف مدیران صدا و سیمای مرکز اردبیل هستیم.