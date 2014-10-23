امام زمان(عج) به دنبال تابع چشم و گوش بسته نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن اسماعیلی استاد دانشگاه در ادامه سلسله جلسات مربوط به شرح نهج البلاغه در شرح عبارت پایانی خطبه صد و پنجاهم، گفت: آنجا اشاره دارد به اینکه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در زمان غیبت برای کسی قابل رؤیت نیستند، اما گروهی هستند که مانند شمشیر آبدیده می‌شوند و آمادگی پیدا می کنند برای ظهور: «تُجْلى بِالتّنْزِيلِ أبْصارُهُمْ، ويُرْمى بِالتّفْسِيرِ فِي مسامِعِهم».

وی در شرح این بخش از خطبه گفت: «اینجا صحبت از نوع آمادگی همان جمعی است که قرار است برای ظهور مهیا شوند. در واقع اشاره می‌کند به اینکه چطور اینها برای گذر از فتنه‌های آخرالزمان آماده می‌شوند و همچنین آمادگی برای قیام مهدی موعود سلام الله علیه. حضرت می‌فرماید آماده شدن این جمع این‌گونه‌ است که با اتفاق ظهور، این حادثه دیدنی است که چشمان اهل انتظار، روشن می‌شود به تنزیل و گوش‌هایشان باز می‌شود به تفسیر و این دو واژه تفسیر و تنزیل مربوط به قرآن است. پس شاگردان مکتب انتظار و امام زمان، چشمان‌شان به قرآن روشن می‌شود.

وی افزود: شاید اشاره دارد به این‌که قرآن نصب العین آن‌هاست، یعنی با خواندن قرآن در تاریکی شب‌های فتنه‌انگیز آخرالزمان، چشمان‌شان روشن است و راه را از بیراهه تشخیص می‌دهند. سپس از ظاهر قرآن که «تنزیل» است فراتر می‌روند و گوش‌های‌شان به «تفسیر» و پرده‌برداری از رازهای قرآن شنوا می‌شود.»

این عضو شورای نگهبان در ادامه سخنان خود اشاره کرد: «اهل انتظار کسانی هستن که هم قرآن می‌خوانند و هم با معانی حقیقی آن آشنا می‌شوند. و در مورد این افراد است که اما در جمله پایانی می‌فرماید: «ويُغْبقُون كأْس الْحِكْمةِ بعْد الصّبُوحِ» عبارتی که معانی بسیار عرفانی و زیبایی دارد.

وی تصریح کرد: «یغبقون» جامی است که شبانه نوشیده می‌شود و «صبوح» جامی است که ابتدای روز می‌نوشند. پس معنای این جمله آن است که اهل انتظار، صبحگاهان و شامگاهان از جام حکمت سیراب می‌شوند. حکمت هم همان درک معانی دقیق و حقیقت هستی است. به کسی که چنین توانایی دارد می‌گویند حکیم. گرچه حکمت به معنای خود قرآن هم به کار رفته است. پس می‌شود دریافت که این گروه شبانه روز از نور قرآن بهره‌مند می‌شوند.»

اسماعیلی در نتیجه گیری مباحث فوق گفت: آنچه در زمان غیبت باید محور قرار بگیرد، قرآن است:« قرآن تنها راه نجات انسان است و بهترین زمینه ساز ظهور حضرت حجت. و نتیجه بالاتر این است که امام زمان به دنبال تابع چشم و گوش بسته نیست. بلکه می‌خواهد یارانی بصیر و آگاه داشته باشد. کسانی که چشم و گوششان به نور قران روشن است و آن وقت انتظار ظهور حضرت را می‌کشند و می‌خواهند برای برپایی عدالت یاور مهدی موعود باشند.»