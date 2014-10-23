شهرداری سه شهر نهاوند باید عوارض خود به آموزش و پرورش را پرداخت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی عبدالملکی شامگاه چهار شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان نهاوند در سالن اجتماعات خانه معلم با تأکید بر پرداخت پنج درصد عوارض شهرداری های نهاوند، گیان و برزول به امر آموزش و پرورش، گفت: همه نهادها باید به آموزش و پرورش کمک کنند و فلسفه وجودی آموزش و پرورش کار جمعی است که در رأس آن توسعه مشارکت و استمداد از همه ظرفیت های دولتی و غیر دولتی است.

عبدالملکی افزود: اداره آموزش و پرورش نهاوند باید هر چه سریعتر درخصوص به توافق انجام شده با شهرداری نهاوند نسبت به تخریب آن قسمت از ساختمان آموزش و پرورش که در مسیر تعریض خیابان آزادگان واقع شده است اقدام کند.

وی در ادامه اظهار داشت: برای اینکه بتوان درمسئله کنکور به اهداف عالی و قابل قبول دست پیدا کنیم باید بدانیم داین میدانگاه وضعیت آموزشی دانش آموزان چگونه است و در کجای این قسمت قرار داریم و سپس با ارائه یک بسته هدفمند و تخصصی وضعیت قبولی کنکور شهرستان را ارتقا دهیم.

فرماندار شهرستان نهاوند در تبیین ضرورت اردوی راهیان نور دانش آموزی، افزود: اردو‌های راهیان نور حرکتی بسیار پسندیده و برای آشنایی جوانان با ارزش‌های دفاع مقدس و حفظ دستاورد‌های نظام اسلامی بسیار مهم است.

امامعلی عبدالملکی بیان داشت: اعزام کاروان‌های راهیان نور با دو رویکرد اعتقادی و ملی صورت می‌گیرد چرا که زنده نگه داشتن یاد و نام قهرمانان در تمام دنیا مرسوم و امری پسندیده و با ارزش است.

عبدالملکی اظهار داشت: امسال در چهار نوبت دانش آموزان نهاوند در قالب راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب و جنوب اعزام می شوند که در هر نوبت 360 دانش آموز حضور دارند.

وی در پایان خطاب به مسئولان کاروان های راهیان نور، گفت: با توجه به در پیش بودن فصل سرما باید تمام اقدامات و تدارک لازم و ضروری برای اعزام بدون دغدغه و نگرانی دانش آموزان بکار گرفته شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوندنیز در این جلسه اظهار داشت: افتخارات کسب شده دانش آموزان نهاوندی در اخذ رتبه های دو رقمی کنکور امسال مایه دلگرمی نظام آموزشی و مردم نهاوند شد و نشان از استعداد و ظرفیت فراوان این استان در مباحث علمی و آموزشی در سطح کشور دارد.

علیرضا تکلو گفت: با همکاری اعضای شورای آموزش و پرورش و مدیران متوسطه مراسمی با عنوان جشن ستارگان به منظور تجلیل از راه یافتگان دانش آموزان نهاوندی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برگزار می شود.

تکلو افزود: استفاده از بخش غیر دولتی نقطه قوت و عطف آموزش و پرورش شهرستان نهاوند است و با توجه به اینکه در سال جدید آموزشی 60 معلم مقطع ابتدایی بازنشسته شدند با استفاده از این ظرفیت این خلا جبران شد.

وی بیان داشت: برخی از پروژه های آموزشی نهاوند از چند سال پیش به علت کمبود اعتبار، نیمه تمام مانده است که توجه و حمایت مسئولان اجرایی شهرستان در این رابطه می تواند مشکل اعتبار این پروژه ها را حل کند.