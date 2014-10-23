  1. استانها
  2. همدان
۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۲۵

عبدالملکی:

شهرداری سه شهر نهاوند باید عوارض خود به آموزش و پرورش را پرداخت کنند

شهرداری سه شهر نهاوند باید عوارض خود به آموزش و پرورش را پرداخت کنند

نهاوند - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان نهاوند گفت: شهرداری های نهاوند، گیان و برزول برابر نص صریح قانون مکلف به پرداخت پنج درصد درآمد عوارض خود به اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوند هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی عبدالملکی شامگاه چهار شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان نهاوند در سالن اجتماعات خانه معلم با تأکید بر پرداخت پنج درصد عوارض شهرداری های نهاوند، گیان و برزول به امر آموزش و پرورش، گفت: همه نهادها باید به آموزش و پرورش کمک کنند و فلسفه وجودی آموزش و پرورش کار جمعی است که در رأس آن توسعه مشارکت و استمداد از همه ظرفیت های دولتی و غیر دولتی است.

عبدالملکی افزود: اداره آموزش و پرورش نهاوند باید هر چه سریعتر درخصوص به توافق انجام شده با شهرداری نهاوند نسبت به تخریب آن قسمت از ساختمان آموزش و پرورش که در مسیر تعریض خیابان آزادگان واقع شده است اقدام کند.

وی در ادامه اظهار داشت: برای اینکه بتوان درمسئله کنکور به اهداف عالی و قابل قبول دست پیدا کنیم باید بدانیم داین میدانگاه وضعیت آموزشی دانش آموزان چگونه است و در کجای این قسمت قرار داریم و سپس با ارائه یک بسته هدفمند و تخصصی  وضعیت قبولی کنکور شهرستان را ارتقا دهیم.

فرماندار شهرستان نهاوند در تبیین ضرورت اردوی راهیان نور دانش آموزی، افزود: اردو‌های راهیان نور حرکتی بسیار پسندیده و برای آشنایی جوانان با ارزش‌های دفاع مقدس و حفظ  دستاورد‌های نظام اسلامی بسیار مهم است.

امامعلی عبدالملکی بیان داشت: اعزام کاروان‌های راهیان نور با دو رویکرد اعتقادی و ملی صورت می‌گیرد چرا که زنده نگه داشتن یاد و نام قهرمانان در تمام دنیا مرسوم و امری پسندیده و با ارزش است.

عبدالملکی اظهار داشت: امسال در چهار نوبت دانش آموزان نهاوند در قالب راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب و جنوب اعزام می شوند که در هر نوبت 360 دانش آموز حضور دارند.

وی در پایان خطاب به مسئولان کاروان های راهیان نور، گفت: با توجه به در پیش بودن فصل سرما باید تمام اقدامات و تدارک لازم و ضروری برای اعزام بدون دغدغه و نگرانی دانش آموزان بکار گرفته شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوندنیز در این جلسه اظهار داشت: افتخارات کسب شده دانش آموزان نهاوندی در اخذ رتبه های دو رقمی کنکور امسال مایه دلگرمی نظام آموزشی و مردم نهاوند شد و نشان از استعداد و ظرفیت فراوان این استان در مباحث علمی و آموزشی در سطح کشور دارد.

علیرضا تکلو گفت: با همکاری اعضای شورای آموزش و پرورش و مدیران متوسطه مراسمی  با عنوان جشن ستارگان به منظور تجلیل از راه یافتگان دانش آموزان نهاوندی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برگزار می شود.

تکلو افزود: استفاده از بخش غیر دولتی نقطه قوت و عطف آموزش و پرورش شهرستان نهاوند است و با توجه به اینکه در سال جدید آموزشی 60 معلم مقطع ابتدایی بازنشسته شدند با استفاده از این ظرفیت این خلا جبران شد.

وی بیان داشت: برخی از پروژه های آموزشی نهاوند از چند سال پیش به علت کمبود اعتبار، نیمه تمام مانده است که توجه و حمایت مسئولان اجرایی شهرستان در این رابطه می تواند مشکل اعتبار این پروژه ها را حل کند.

کد مطلب 2394564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها