به گزارش خبرگزاری مهر، "نبیل العربی" در گفتگو با شبکه مصری "سی بی سی" مدعی شد: من در سال 2011 از رهبری سوریه خواستم با آتش بس مواقت کنند، اما آنها این پیشنهاد را رد کردند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم حل سیاسی بحران سوریه از طریق توافقات ژنو، افزود: این مردم سوریه هستند که باید درباره آینده خود و راه حل بحران در کشورشان تصمیم گیری کنند، حال آنکه "بشار اسد" در این معادله قرار داشته باشد، یا اینکه نباشد.

دبیرکل اتحادیه عرب در عین حال با اشاره به اینکه تماس‎هایی با "بشار اسد" در راستای حل بحران سوریه برقرار کرده است، به محتوای این گفتگوها اشاره‎ای نکرد.