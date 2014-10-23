مانیزان کرمانشاه به مصاف مس کرمان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابت های بسکتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور، عصر جمعه با انجام سه دیدار آغاز خواهد شد.

در یکی از دیدارهای این روز، تیم مانیزان کرمانشاه در دیداری خارج از خانه مقابل تیم مس کرمان قرار خواهد گرفت.

دو تیم در حالی برابر هم صف آرایی می کنند که دیدارهای هفته گذشته خود را با شکست پشت سر گذاشتند و در این دیدار برای کسب پیروزی به میدان خواهند رفت.

نماینده کرمانشاه در حال حاضر با کسب 4 امتیاز از سه دیدار گذشته خود در مکان پنجم جدول قرار دارد و مس کرمان نیز با کسب تنها 2 امتیاز پایین تر از سایر تیم ها در قعر جدول رده بندی قرار گرفته است.

گفتنی است دیدار دو تیم از ساعت 16 روز جمعه، 2 آبان در کرمان به انجام خواهد رسید.