اصلاح پل روگذر تقاطع قدس در اردبیل تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل طرح پیشنهادی اصلاح پل روگذر قدس از سوی شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب شورا رسید.

در این جلسه شهردار اردبیل در تشریح مراحل مطالعه و پیش امکان سنجی طرح خطاب به اعضای شورای شهر گفت: مشاور مترا سه سال قبل مطالعه امکان سنجی و ترافیک طرح را بر عهده گرفته و مدت قرار داد دو و نیم ماهه این مشاور نیز به اتمام رسیده است.

صدیف بدری افزود: در ادامه نقشه معماری توسط مشاور دیگری به نام آقای شبستری و شرکت ره آزما صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در نهایت روگذر در امتداد شهدا و خروجی به یسری انتخاب شده است، افزود: در ابتدا خروجی به یسری دو طبقه بود که بعد از مطالعات بیشتر یک طبقه عنوان شد.

شهردار اردبیل تصریح کرد: پیشنهاد شده می توان به خیابان یسری خروجی نداد و میدان به شکل بیضی احداث کرد تا مشکلات ترافیکی حل شود.

بدری افزود: برای اصلاح این تغییرات باید شورا مصوبه بدهد تا اصلاحات به صورت قانونی اعمال شود.

وی تاکید دارد که ایده بهینه سازی متعلق به شرکت بنا راه است و نه مترا و باید حیثیت و زحمات شرکت های مشاور رعایت شود.

وی با بیان اینکه از بعد شکلی و قرارداد به شهرداری اختیار داده شده خواستار تصویب تغییرات از سوی شورای شهر شد تا تغییرات با مصوبات اعمال شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل در ادامه با تاکید به اینکه این طرح به منزله اصلاح ترافیکی است، تصریح کرد: طبق اذعان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری این طرح می تواند در رفع ترافیک موثر باشد.

ذکی الله خوشبخت همچنین به پیش بینی صرفه جویی اقتصادی در نحوه اجرا و اصلاحات پیشنهادی شهرداری طی نامه این نهاد اجرایی به شورا اشاره کرد و افزود: در اصلاح طرح ساخت غیر کابلی به جای کابلی پل درخواست شده است.

به گفته خوشبخت با ساخت پل به این شکل تحقق 250 میلیارد ریال صرفه جویی عنوان شده است که باید در جمع بندی نظرات شورا به آن توجه شود.

همچنین عضو شورای اسلامی شهر اردبیل در ادامه با تاکید به اینکه طراحی پروژه ها وظیفه اعضای شورا نیست و این مسئولیت متوجه شهرداری است، تصریح کرد: با این وجود تصویب بر عهده ماست.

حسین افسانه در ابتدای صحبت های خود با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در انعکاس مطلوب اخبار و مصوبات شورای شهر گفت: به نظر می رسد صدا و سیما عینک سیاهی در مقابل عملکرد شورا به چشم زده و دیده می شود که مصوبات و جلسات انعکاس ندارد.

وی افزود: چطور حیوانات گرفتار مانده در برف پوشش خبری می شوند اما مصوبات شورا به اطلاع مردم نمی رسند و این در حالی است که در استان های دیگر روال برخلاف این است و ضروری است مدیر کل صدا و سیما نگاهی به وضعیت سایر استان ها داشته باشد و عملکرد خود را داوری کند.

افسانه معتقد است طرح احداث پل مشاور داشته و در قالب نظرات مشاور نیز باید به اجرا توجه شود.

در ادامه محمد اصلانیان دیگر عضور شورای اسلامی شهر به ضرورت بررسی طرح پل روگذر قدس در شورای ترافیک استان اشاره کرد و گفت: تصمیم شورا هرچه باشد این موضوع در شورای ترافیک لاجرم بررسی خواهد شد.

محمد اصلانیان معتقد است راه و شهرسازی با پروژه هایی از این دست به صورت تخصصی و جزئی نگر برخورد می کند و امکان عدم پذیرش آن وجود دارد.

وی افزود: بهتر بود طرح ابتدا در شورای ترافیک بررسی می شد و سپس به شورای شهر ارائه می شد.

در عین حال عضو دیگر شورای شهر با بیان اینکه مطالعات ترافیکی خیابان قدس و ایستگاه سرعین انجام شده است، اضافه کرد: قرار بر این شده که ناهمخوانی اجرا و طرح اصلاح شود

حجت الاسلام محمد رضا سرداری یادآور شد: از شهرداری مبلغ 700 میلیون ریال به مشاور اول طرح پول داده شده و اینکه کابل اجرا شود و خیابان یسری حذف شود مصوبه شورا در جلسات قبلی بوده است.

اما در عین حال عضو دیگر شورای شهر اردبیل تاکید دارد که طولانی شدن پروسه بررسی این طرح امیدواری برای اجرا را کاسته است.

سالار شاکر گفت: بنده چندان امیدوار به احداث این پل نیستم و اصلا اعتبارات شهرداری پاسخگو نیست.

وی با بیان اینکه هزینه کابل به تنهایی 250 میلیون ریال است، اضافه کرد: اینکه احداث با کابل در ابتدا در شورا مصوب شده ناپخته بوده و شورا باید اشتباه خود را بپذیرد.

شاکر تاکید دارد که به دلیل محدودیت اعتباری شهرداری طرح اصلاح پروژه و ساخت پل بدون کابل باید مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه با اعلام نظر سایر اعضا، شورای شهر طرح اصلاحات پیشنهادی شهرداری را به رای گذاشت و با نظر قطعی این اصلاحات مصوب شد.