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۱ آبان ۱۳۹۳، ۹:۲۳

عبدالمجید:

70 درصد ظرفيت ايران صدرا خالي است/ صدرا به هيچ عنوان قصد كاهش نيرو ندارد

70 درصد ظرفيت ايران صدرا خالي است/ صدرا به هيچ عنوان قصد كاهش نيرو ندارد

بهشهر - خبرگزاري مهر: مدیر کارخانه دریای خزر شرکت صنعتی دریایی ایران گفت: شرکت ايران صدرا ، دارای قابلیت و توانمندی های فراوانی است که هم اكنون 70 درصد ظرفيت ايران صدرا  خالي است و تنها از 30 درصد ظرفیت این شرکت بزرگ استفاده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالمجيد چهارشنبه شب در نشست خبري با اصحاب رسانه در شرق مازندران افزود: اين شركت نوان اجراي پروژه هاي مختلف را با ايجاد اشتغال جديد دارد كه با عملياتي شدن پروژه هاي مختلف و با حفظ نيروهاي فعلي مي توانيم اشتغال زايي جديدي نيز در ايران صدرا ايجاد كنيم.
 
وي با بيان اينكه هم اكنون 430 نفر در اين شركت مشغول فعاليت هستند يادآور شد: با افزايش پروژه هاي جديد مي توانيم براي 200 نيروي جديد نيز اشتغال زايي كنيم.
 
عبدالمجيد با بيان اينكه  شرکت صدرا در رویکرد جدید خود با تسریع در ساخت پروژه ها و طرح های بزرگ درجهت  رونق و شکوفایی اقتصادي گام برمي دارد گفت: تحقق شعار سال رهبري از دغدغه هاي مهم ما است كه در دستور كار قرار دارد.
 
وي ادامه داد: ظرفيت فعلي كارخانه توليد 500 تن در ماه است كه آمادگي ساخت كشتي تا 6 هزار و 500 تني نيز در اين شركت وجود دارد.
 
مدير ايران صدراي بهشهر با بيان اينكه افزايش توليد در دستور كار ما قرار دارد بيان داشت: اميدواريم مسئولين با  حمايت از صنايع داخلي  و ارائه تسهيلات به اين كارخانه براي اجراي پروژه ها، كمك كار ما در اجراي اقتصاد مقاومتي و افزايش توليدات داخلي باشند.
 
عبدالمجيد يكي از دغدغه هاي مهم اين شركت را خريد كشتي هاي دست دوم و عدم وجود شفارشات جديد، صنعت كشتي سازي كشور را فلج كرده است.
 
وي ادامه داد: متاسفانه خريد كشتي هاي دست دوم موجب شد تا علاوه بر خارج شدن ارز از مملكت ، شاهد شكوفايي صنعت كشتي سازي در كشورهاي همجوار و نابودي صنعت كشتي سازي داخل را شاهد باشيم.
 
مدير ايران صدراي بهشهر گفت: صدرا به هيچ عنوان قصد كاهش نيرو ندارد و در صورتي كه فردي بخواهد بازخريد يا بازنشسته شود و يا اينكه اسعفا دهد و از نظر كميته انضباطي شرايط حضور نداشته باشد نيروكاهش يابد.
 
عبدالمجيد اضافه كرد: هدف ذما كارآفريني براي نيروهاي موجود، افزايش توليد و استفاده از متخصصين است.
 
وي بيان داشت: در صورتي كه دریافت سفارش ساخت کشتی‏های نفتکش و حمل کالا افزايش يابد، تعداد نیروهای شاغل در این شرکت از 430 نفر فعلي تا  یکهزار نفر افزایش خواهد داشت.
کد مطلب 2394605

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