70 درصد ظرفيت ايران صدرا خالي است/ صدرا به هيچ عنوان قصد كاهش نيرو ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالمجيد چهارشنبه شب در نشست خبري با اصحاب رسانه در شرق مازندران افزود: اين شركت نوان اجراي پروژه هاي مختلف را با ايجاد اشتغال جديد دارد كه با عملياتي شدن پروژه هاي مختلف و با حفظ نيروهاي فعلي مي توانيم اشتغال زايي جديدي نيز در ايران صدرا ايجاد كنيم.

وي با بيان اينكه هم اكنون 430 نفر در اين شركت مشغول فعاليت هستند يادآور شد: با افزايش پروژه هاي جديد مي توانيم براي 200 نيروي جديد نيز اشتغال زايي كنيم.

عبدالمجيد با بيان اينكه شرکت صدرا در رویکرد جدید خود با تسریع در ساخت پروژه ها و طرح های بزرگ درجهت رونق و شکوفایی اقتصادي گام برمي دارد گفت: تحقق شعار سال رهبري از دغدغه هاي مهم ما است كه در دستور كار قرار دارد.

وي ادامه داد: ظرفيت فعلي كارخانه توليد 500 تن در ماه است كه آمادگي ساخت كشتي تا 6 هزار و 500 تني نيز در اين شركت وجود دارد.

مدير ايران صدراي بهشهر با بيان اينكه افزايش توليد در دستور كار ما قرار دارد بيان داشت: اميدواريم مسئولين با حمايت از صنايع داخلي و ارائه تسهيلات به اين كارخانه براي اجراي پروژه ها، كمك كار ما در اجراي اقتصاد مقاومتي و افزايش توليدات داخلي باشند.

عبدالمجيد يكي از دغدغه هاي مهم اين شركت را خريد كشتي هاي دست دوم و عدم وجود شفارشات جديد، صنعت كشتي سازي كشور را فلج كرده است.

وي ادامه داد: متاسفانه خريد كشتي هاي دست دوم موجب شد تا علاوه بر خارج شدن ارز از مملكت ، شاهد شكوفايي صنعت كشتي سازي در كشورهاي همجوار و نابودي صنعت كشتي سازي داخل را شاهد باشيم.

مدير ايران صدراي بهشهر گفت: صدرا به هيچ عنوان قصد كاهش نيرو ندارد و در صورتي كه فردي بخواهد بازخريد يا بازنشسته شود و يا اينكه اسعفا دهد و از نظر كميته انضباطي شرايط حضور نداشته باشد نيروكاهش يابد.

عبدالمجيد اضافه كرد: هدف ذما كارآفريني براي نيروهاي موجود، افزايش توليد و استفاده از متخصصين است.

وي بيان داشت: در صورتي كه دریافت سفارش ساخت کشتی‏های نفتکش و حمل کالا افزايش يابد، تعداد نیروهای شاغل در این شرکت از 430 نفر فعلي تا یکهزار نفر افزایش خواهد داشت.