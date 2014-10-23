اشتباهات تاثیرگذار داورها دور از لنز دوربین ها/ سوت ها برای که به صدا درمی آیند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های تراکتورسازی و پیکان تهران یکی از بازی هایی بود که اشتباهات تاثیرگذار داوری در آن، به وضوح دیده شد و غلامرضا جباری داور وسط این مسابقه در چند مورد به اشتباه و بخصوص به ضرر تیم تراکتورسازی تصمیم گرفت.

در این بازی تیم تراکتورسازی از دقیقه 64 با اخراج خالد شفیعی 10 نفره به کار ادامه داد و این باعث شد تا نتواند فشار لازم روی دروازه پیکان وارد کند. جباری اگرچه در این بازی پنالتی مسلم تراکتوری ها در دقیقه 84 را به درستی اعلام کرد و به دلیل واضح بودن صحنه حتی از 10 ها متر دور تر، نمی توانست از این صحنه هم چشم پوشی کند اما درست یک دقیقه بعد صحنه ای به بزرگی حرکت غیر ورزشی و خطای محرز سید مهدی رحمتی را نادیده گرفت تا صدای اعتراض سکونشینان ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به هوا بلند شود.

در این صحنه وقتی محمد ایرانپوریان ضربه پنالتی اش را برخلاف جهت حرکت رحمتی به گل تبدیل کرد، با توجه به اینکه زمان کمی تا پایان بازی باقی مانده بود و بازیکن تراکتورسازی می خواست تا هرچه سریع تر توپ را از داخل دروازه برداشته و جهت شروع مجدد سریع بازی در نقطه شروع وسط زمین بکارد، رحمتی با حرکتی عجیب و غیر ورزشی و با تکلی که زد، مچ پای ایرانپوریان را هدف قرار داد تا برای لحظاتی جو بازی به هم بریزد.

در این صحنه هواداران تراکتورسازی و دیگر حاضران در ورزشگاه به درستی گمان کردند که داور، دروازه بان خاطی پیکان را اخراج خواهد کرد، اما در عین تعجب قاضی مسابقه از اعمال قانون برای رحمتی صرفنظر کرد تا علامت سئوال بزرگی در ذهن تماشاگران نقش بسته و سکونشینان چاره ای جز فریاد اعتراض نداشته باشند.

در صحنه اخراج خالد شفیعی در دقیقه 64 نیز داور سختگیری بیش از حدی به خرج داد و این بازیکن تراکتورسازی را با دادن کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج کرد تا میزبان حدود 30 دقیقه با یک یار کمتر برابر حریف 11 نفره بازی کند.

با دیدن این اشتباهات در واقع می توان گفت که غلامرضا جباری بیشتر از بابت عدم وجود دوربین های ضبط کننده صحنه ها خیالش راحت بود و به جز ناظر داوری، هیچ چشم نظارت کننده ای را متوجه سوت ها و تصمیمات خود نمی دید.

حاصل اشتباهات تیم داوری این مسابقه و بخصوص داور وسط منجر به این شد که تیم تراکتورسازی در خانه برای اولین بار شکست بخورد، باختی که البته رسول خطیبی آن را به فال نیک گرفت.

بر این اساس باید عنوان کرد که مربیان تیم تراکتورسازی با مدنظر قرار دادن بازی هایی همچون دیدار با پیکان، علاوه بر اعمال سیستم و تاکتیک نفوذ به دفاع حریف و اتخاذ تدابیر دفاعی مناسب، باید اشتباهات داوری را هم از قبل پیش بینی کند و طرفی هم برای این موضوع ببندد.

موضوعی که به نظر می رسد بیش از هر تیم دیگری یقه تیم جوان و شایسته تراکتورسازی را گرفته تا بالاترین خانه جدول را از این تیم بگیرد. تراکتورسازی پیش از این نیز بارها از اشتباهات تاثیرگذار داوری ضررهای زیادی دیده است.