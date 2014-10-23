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۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۰۴

عین الکمالی:

مجلس تا کنون قانون ویژه ای برای امر به معروف و نهی از منکر تصویب نکرده است

مجلس تا کنون قانون ویژه ای برای امر به معروف و نهی از منکر تصویب نکرده است

سمنان – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی دادگستری کل استان سمنان با اشاره به این که قانون ویژه ای برای امر به معروف و نهی از منکر در مجلس تصویب نشده است گفت: مجلس شورای اسلامی برای اولین بار طرح قانون امر به معروف و نهی از منکر را به شورای نگهبان فرستاد که به علت وجود برخی نواقص طرح به مجلس برگشت داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسم عین الکمالی در نشست استانی "همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر" که شامگاه چهارشنبه در اداره کل دادگستری استان سمنان برگزار شد با تاکید بر این که قانون ویژه ای برای امر به معروف و نهی از منکر در مجلس تصویب نشده افزود: تلاش برای نهادینه کردن این فرضیه مهم الهی و دینی با توجه به آیات و روایات مختلفی که در این مورد وجود دارد یک ضرورت و تلاش همگانی را می طلبد.

وی با اشاره به اینکه همایش ملی قانون و امر به معروف در هفته احیاء این امر توسط قوه قضائیه در تهران بر گزار خواهد شد خاطر نشان کرد: بررسی ضرورت های تدوین قانون امر به معروف و نهی از منکر، نقش نهادها و سازمان ها در ترویج این فریضه و شناسایی آسیب ها و فرهنگ سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر از جمله موضوعاتی است که در نشست تخصصی استان سمنان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان سمنان نیز با تاکید بر ارائه راهکارهای مناسب برای احیای این فرضیه در جامعه تصریح کرد: متاسفانه این امر مهم دینی در کشور ما مغفول و مظلوم واقع شده است.

حیدر آسیابی عنوان کرد: ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر در استان سمنان مشغول فعالیت است و نمایندگی های این ستاد در شهرستان ها نیز تشکیل شده و تمام تلاش ما برای تقویت این ستادهاست .

گفتنی است شرکت کنندگان این نشست در قالب سه کارگاه تخصصی به بحث و بررسی مواردی از جمله تدوین قانون امر به معروف و نهی از منکر، نقش نهادها و سازمان ها در ترویج این فریضه و شناسایی آسیب ها و فرهنگ سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر پرداختند.
 

کد مطلب 2394618

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