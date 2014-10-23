مجلس تا کنون قانون ویژه ای برای امر به معروف و نهی از منکر تصویب نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسم عین الکمالی در نشست استانی "همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر" که شامگاه چهارشنبه در اداره کل دادگستری استان سمنان برگزار شد با تاکید بر این که قانون ویژه ای برای امر به معروف و نهی از منکر در مجلس تصویب نشده افزود: تلاش برای نهادینه کردن این فرضیه مهم الهی و دینی با توجه به آیات و روایات مختلفی که در این مورد وجود دارد یک ضرورت و تلاش همگانی را می طلبد.

وی با اشاره به اینکه همایش ملی قانون و امر به معروف در هفته احیاء این امر توسط قوه قضائیه در تهران بر گزار خواهد شد خاطر نشان کرد: بررسی ضرورت های تدوین قانون امر به معروف و نهی از منکر، نقش نهادها و سازمان ها در ترویج این فریضه و شناسایی آسیب ها و فرهنگ سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر از جمله موضوعاتی است که در نشست تخصصی استان سمنان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان سمنان نیز با تاکید بر ارائه راهکارهای مناسب برای احیای این فرضیه در جامعه تصریح کرد: متاسفانه این امر مهم دینی در کشور ما مغفول و مظلوم واقع شده است.

حیدر آسیابی عنوان کرد: ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر در استان سمنان مشغول فعالیت است و نمایندگی های این ستاد در شهرستان ها نیز تشکیل شده و تمام تلاش ما برای تقویت این ستادهاست .

گفتنی است شرکت کنندگان این نشست در قالب سه کارگاه تخصصی به بحث و بررسی مواردی از جمله تدوین قانون امر به معروف و نهی از منکر، نقش نهادها و سازمان ها در ترویج این فریضه و شناسایی آسیب ها و فرهنگ سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر پرداختند.

