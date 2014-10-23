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۱ آبان ۱۳۹۳، ۹:۳۲

هفته گذشته/

بیش از دو میلیون سهم در تالار بورس زاهدان معامله شد

بیش از دو میلیون سهم در تالار بورس زاهدان معامله شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر بورس منطقه ای سیستان و بلوچستان گفت: در هفته گذشته تعداد 2 میلیون و 429 هزار و 897 سهم در تالار بورس زاهدان معامله شد.

سوگل هیراد در گفتگو با مهر بیان داشت: در هفته  تعداد 2 میلیون و 429 هزار و 897 سهم  و حق تقدم به ارزش 8 میلیارد و270 میلیون ریال در تالار بورسزاهدان  مورد داد و ستد قرار گرفت.

وی تعداد سهام مورد معامله را از میان 110 شرکت عنوان کرد و گفت: 66 درصد ارزش معاملات را خرید و 34درصد آن را فروش سهام در این هفته به خود اختصاص داد.

وی همچنین تعداد کدهای معاملاتی جدید را 10عدد عنوان کرد و افزود: بیشترین ارزش معاملات دراین هفته مربوط به بانک انصار به ارزش بیش از یک میلیارد و 190میلیون ریال بود.

هیراد از بانک انصار، شرکت سرمایه گذاری گردشگری ،گسترش ایران خودرو و مخابرات ایران به عنوان چهار شرکت برتر از لحاظ داد و ستد در این هفته یاد کرد.

 

کد مطلب 2394621

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