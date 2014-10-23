روحانیت مرجع و پیشاهنگ مردم در حرکت های انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی شامگاه چهارشنبه در دیدار با روحانیون شیعه و سنی منطقه سیستان اظهار داشت: دامنه نفوذ روحانیت برای کمک به توسعه و جلب مشارکت مردم و ترغیب آنها به حضوری مسئولانه و مالکانه بسیار موثر است.

وی افزود: روحانیت می تواند در تنویر افکار مردم درباره اهداف و نگاه بلند دولت در استان برای خارج شدن از کسالت و امید به فردای بهتر نقش موثری ایفا کند.

وی گفت: این انقلاب حاصل هزینه های بسیاری است که خیل شهدا و جانبازان و فرزندان شهدا از دوران جنگ تحمیلی و تهدید و ترور بخشی از هزینه های ماندگاری و دوام این انقلاب هستند و این روحانیت بود که با روشمگری و پیشاهنگی توانست در تداوم حرکت های انقلابی نقش آفرین باشد.

وی در جلسه دیدار روحانیون شیعه و سنی منطقه سیستان با بیان خدمات ارزشمند آیت الله مهدوی کنی به انقلاب و اسلام ارتحال این عالم انقلابی و شخصیت بزرگ انقلاب را به مردم ایران تسلیت گفت و ادامه داد: ایشان از سابقون و رنج کشیدگان قبل از انقلاب و یار دیرین امام بود که ورود به عرصه روحانیت را با همه هزینه ها و سختی هایش پذیرفت.

وی افزود: این شخصیت گرانقدر انقلاب در عصری که هر کلام یک سخنور و خطیب می توانست شعله ای را ایجاد و موج و جریانی را در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد کند نقش موثر و بسزایی را در مبارزات ملت ایران ایفا کرد.

هاشمی همچنین از تصویب 1 میلیارد و 442 میلیون دلار برای پروژه گازرسانی استان در شورای اقتصاد کشور خبر داد و گفت: امروز شاهد حیات، رونق و امید در استان هستیم و شرایط جدیدی برای قرار گرفتن استان در مسیر توسعه جهشی ایجاد شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان به پروژه آبیاری تحت فشار 46 هزار هکتاری در سیستان اشاره کرد و گفت: این طرح موجب کشاورزی پایدار و بازدهی بیشتر در تولید و ماندگاری مردم می شود.