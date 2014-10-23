صادرات کالای خام قطب صنعت سنگ ایران را می سوزاند/ پیشنهادهایی که باید پخته تر شوند

به گزارش خبرنگار مهر، استان لرستان با دارا بودن 24 درصد سنگ کشور و سه درصد سنگ دنیا به عنوان قطب تولید انواع سنگهای ساختمانی مطرح است موضوعی که ضرورت سرمایه گذاری در این حوزه را روشن می کند.

از سوی دیگر وجود مشکلات جدی در این بخش اعم از عدم فرآوری سنگ های استخراج شده در استان و صادرات سنگ به صورت خام، فرسوده بودن تجهیزات این صنعت و مشکلات موجود در زمینه صادرات و بازاریابی با توجه به نبود پایانه های صادراتی سنگ در استان موجب درجا زدن این صنعت مهم در لرستان شده است.

این صنعت به رغم اشتغال 17 هزار نفری با معضل خام فروشی سنگ تولیدی مواجه است به طوریکه اظهارنظر مسئولان مرتبط حکایت از آن دارد که نزدیک به 60 درصد سنگ لرستان به صورت خام صادر می شود تا این استان از عواید فرآوری و ارزش افزوده آن محروم بماند.



در این راستا مسئولان امر در سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان نسبت به طرح موضوع ممنوعیت صادرات سنگ خام از استان اقدام کردند، موضوعی که البته به نظر می رسد با توجه به نبود زیرساختهای لازم برای اجرا در استان باید پخته تر شده و ابتدا پیش زمینه لازم از جمله توسعه صنایع مرتبط با فرآوری سنگ در استان شکل بگیرد وگرنه در صورت اجرایی شدن بدون پشتوانه کارشناسی به متضرر شدن این صنعت منجر خواهد شد.

طرح پیشنهاد جلوگیری از خروج سنگ خام از لرستان

قدرت اله ولدی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان لرستان صبح پنجشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی استان موضوع ممانعت از خام فروشی و خروج سنگ خام از استان را مطرح کرد و از اعضای کارگروه اقتصادی لرستان خواست با پیشنهاد خروج سنگ خام از استان برای مدت زمان محدودی موافقت کنند.

وی در ادامه به بیان گزارشی از وضعیت نامطلوب سنگبری ها و معادن لرستان پرداخت تا از این طریق بتواند اعضای کارگروه اقتصادی را برای ممانعت از فروش سنگ بویژه سنگ گوهره و سنگ چینی ترغیب کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان درباره وضعیت معادن و سنگبری های لرستان گفت: 380 واحد صنعتی سنگبری در لرستان مشغول بکار هستند که از این تعداد 10 واحد بزرگ صنعتی به صدور سنگ به خارج از استان اقدام می کنند.

ولدی عنوان کرد: استخراج این ماده معدنی منوط به فروش آن به واحدهای صنعتی در حوزه های مختلف آن بخش، شهر، شهرستان و استان است و در کنار آن معاونت صنایع پروانه هایی بر مبنای میزان ماده معدنی در هر شهرستان صادر کرده است.

وی افزود: این در حالی است که واحدهای صنعتی لرستان به تمامی حجم سنگ استخراج شده از معدن نیاز دارند اما مقداری از سنگ استان به سایر استان های دیگر فروخته می شود.

سالیانه 470 هزار تن سنگ گوهره و 380 هزار تن سنگ چینی از لرستان استخراج می شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان وجود دو سنگ گوهره را مزیت مطلق لرستان در حوزه سنگ دانست و تصریح کرد: سالیانه 470 هزار تن از سنگ گوهره در لرستان استخراج می شود و از سنگ چینی نیز سالیانه 380 هزار تن استخراج می شود.

ولدی با بیان اینکه پنج میلیون متر مربع کسری مواد اولیه در واحدهای صنعتی لرستان وجود دارد بیان داشت: از 15 سال پیش تا کنون این واحدها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند بطوریکه این واحدها بایستی سالانه حدود 12 میلیون متر مربع سنگ تولید کنند در صورتیکه سالانه هفت میلیون متر مربع از سنگ گوهره و سنگ چینی که بیشترین حجم سنگ های استان را تشکیل می دهند تولید می شود.

وی اضافه کرد: بسیاری از تجار و بازرگانان سایر استان ها سنگ گوهره را که از معادن خرم آباد و دوره چگنی استخراج می شوند بصورت خام خریداری کرده و به کشورهای، عراق، چین، مالزی، ترکیه و ... صادر می کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان گفت: با ممانعت از فروش سنگ استان بصورت خام می توانیم وضعیت نامطلوب فعلی معادن استان را بهینه کرده و تولید واحدهای صنعتی را به سقف مورد نیاز یعنی سالیانه 12 میلیون متر مربع برسانیم.

بلاتکلیفی مصوبه دولت برای راه اندازی کارخانه سنگ مدرن در لرستان

ولدی به مصوبه دولت برای تاسیس کارخانه های سنگ مدرن در لرستان اشاره کرد و بیان داشت: 60 درصد از مواد اولیه تشکیل دهنده این کارخانه مدرن را سنگ گوهره خرم آباد و 40 درصد مابقی را سایر سنگ ها تشکیل خواهند داد.

وی در اینباره افزود: ظرفیت این کارخانه یک میلیون و 600 هزار متر مربع خواهد بود که با اضافه شدن این کارخانه به سایر واحدهای تولید سنگ سالانه در لرستان حدود 13 میلیون متر مربع سنگ تولید می شود و نیاز استان در این زمینه تامین می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان اظهار داشت: پیرو مصوبات قبلی کارگروه اقتصادی لرستان فروش محصولات واحدهای صنعتی در داخل استان انجام می شود و همچنین در شورای فنی استان نیز مصوب شد تمامی پیمانکاران مواد اولیه پروژه های خود را از واحدهای صنعتی لرستان تهیه کنند که این اقدامات بسیار مناسب بود و تا حدی مشکلات واحدهای صنعتی استان رفع شد.

دستگاههای مرتبط برای ممانعت از خروج سنگ خام از لرستان همکاری کنند

ولدی از سایر دستگاه های اجرایی استان خواست سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان را برای جلوگیری از فروش سنگ به سایر استان ها یاری دهند و افزود: پیشنهاد می شود سازمان پایانه ها و حمل و نقل استان با صدور بارنامه ها برای خروج سنگ به خارج از استان و حتی بنادر مخالفت کرده و با متخلفان برخورد کند.

وی ادامه داد: همچنین با استقرار کیوسک های بازرسی در محل خروجی شهرستان ها و چک کردن کامیون ها از این طریق می توان از خروج سنگ استان جلوگیری کرد که برای تامین این کیوسک ها بودجه مورد نیاز گرفته شده است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از موافقت وزیر صنایع مبنی بر منع خروج سنگ از لرستان خبر داد و گفت: در دیداری که با وزیر صنعت و معدن داشتم موافقت او را در خصوص منع خروج سنگ از لرستان دریافت کردم و آقای وزیر به این موضوع اعتقاد راسخ دارند.

ولدی در اینباره افزود: وزیر صنایع و معادن خواستار منع صدور حتی یک گرم سنگ در سال 94 شدند و خواستار صدور مجوزهای لازم در این زمینه شدند.

تبعات ممانعت از خروج سنگ از لرستان

پس از دلایل مطرح شده توسط رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان هر یک از اعضای کارگروه به بیان نقطه نظراتی درخصوص پیشنهاد مطرح شده پرداختند.

معاون اداری مالی گمرک لرستان در اینباره گفت: هر استانی در تولید یک محصول خاص مزیتی مطلق دارد لرستان نیز از لحاظ سنگ یک مزیت مطلق است و اگر جلوی صاردات سنگ لرستان به سایر استان ها گرفته شود بایستی منتظر عواقب ناشی از آن هم بود.

مهران باقر دوست با بیان اینکه چرخه اقتصاد هر کشور منوط به ارزش محصولات صادراتی آن است اظهار داشت: هر چه ارزش صادرات نسبت به وادرات بیشتر باشد تراز تجاری آن کشور مثبت خواهد بود و این امر به معنای رونق و توسعه اقتصادی و افزایش پول ملی است.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه عراق، ترکیه، چین، ونزوئلا و رومانی کشورهای مقصد لرستان برای صدور سنگ هستند اگر وقفه ای در صادرات سنگ به این کشورها بوجود آید به طور قطع لطمه زیادی به این صنعت وارد خواهد شد.

معاون اداری مالی گمرک لرستان مستهلک بودن دستگاه های فراوری سنگ در لرستان را یکی از عوامل عدم کیفیت فرآورده های سنگی دانست و عنوان کرد: با وجود افتتاح منطقه ویژه لرستان طی یک ماه گذشته گمرک لرستان تسهیلاتی در اختیار فعالان اقتصادی قرار می دهد تا از این طریق مدرن ترین دستگاه های خارجی را بدون پرداخت عوارض گمرکی تهیه کرده و در منطقه ویژه مستقر کنند.

سنگ‌بری های لرستان یک سوم صنعت استان را در اختیار دارند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد نیز در این زمینه بیان داشت: سنگ‌بری های لرستان هم از نظر تعداد، هم ارزش افزوده و هم از نظر اشتغال یک سوم صنعت استان را تشکیل می دهند.

حسین سلاحورزی اظهار داشت: حدود 500 واحد سنگ‌بری در استان وجود دارد که 35 درصد صنعت لرستان را تشکیل می دهند.

سلاحورزی اظهار داشت: اگر راهکاری برای بالا بردن راندمان و بهره وری واحدهای سنگبری اندیشیده شود در میان مدت می توان اثر قابل توجهی هم از حیث اشتغال و هم از نظر تولید ناخالص استان مشاهده کرد.

وی نیز از روند ممانعت صادرات سنگ لرستان به دیگر استان ها انتقاد کرد و گفت: در رابطه با پیشنهاد مطرح شده بایستی با احتیاط و طمأنینه بیشتری عمل کرد زیرا حوزه سنگ حوزه ای تبادلی است و لرستان از نظر سنگ های گوهره و چینی غنی بوده ولی به انواع دیگری از سنگ ها نیاز دارد.

اتخاذ تصمیماتی از قبیل منع صدور یک کالا در اختیار شورای عالی اقتصاد است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد ادامه داد: اگر معادن لرستان به دیگر معادن کشور سنگ ندهند آن ها نیز از دادن سنگ های خود به لرستان ممانعت خواهند کرد و این موضوع می تواند عوارض بدی داشته باشد.

سلاحورزی یادآور شد: اتخاذ تصمیماتی از قبیل منع صدور یک کالا در اختیار شورای عالی اقتصاد است و اگر تصمیماتی در این زمینه از جانب استان گرفته شود این خطر ممکن است وجود داشته باشد که در دیوان عدالت اداری مرجعی دیگر آن را ابطال کند لذا بایستی به نوع مصوبه در این زمینه توجه بیشتری صورت گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز در اینباره گفت: در حوزه صادرات و واردات اسناد بالادستی وجود دارد که هرگونه تصمیم گیری در کارگروه های اقتصادی بایستی به صورتی باشد که مغایرتی با اسناد بالادستی نداشته باشد.

مهرداد غضنفری اظهار داشت: نمی توان محدودیتی در تهیه مواد اولیه ایجاد کرد بطوریکه ممنوعیت صادرات یک محصول فقط در شرایط اقتصادی حاکم بر بازار صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: به طور قطع ممنوعیت صادرات سنگ لرستان با عواقبی از جمله عدم همکاری سایر استان ها با لرستان همراه خواهد بود لذا بایستی این موضوع با دقت بیشتری دنبال شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان بعد از شنیدن صحبت مخالفان بار دیگر با طرح مطالب خود برای جلوگیری از فروش سنگ استان به سایر استان های دیگر مطرح کرد تا شاید بتواند مخالفان این پیشنهاد را مجاب کند.

در نهایت به رغم تلاش های قدرت اله ولدی، اعضای کارگروه با طرح پیشنهاد شده مخالفت کردند و معاون برنامه ریزی استانداری لرستان به عنوان رئیس کارگروه و با توجه به طولانی شدن زمان جلسه خواستار بررسی دقیق تر در مورد طرح پیشنهادی شد و پرداختن به این موضوع را به زمان دیگری موکول کرد.