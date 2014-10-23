  1. استانها
  2. سمنان
۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۴۳

رضایی خبر داد:

امسال بیش از 95 هزار تن انگور در استان سمنان برداشت می شود

امسال بیش از 95 هزار تن انگور در استان سمنان برداشت می شود

سمنان-خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: با توجه به برآورد انجام شده در سال جاری زراعی 95 هزار و516 تن انگور از باغ های انگور این استان برداشت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله رضایی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در اداره کل جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: از چهار هزارو920 هکتار باغ های انگور استان چهارهزار و49 هکتار آن بارور است و پیش بینی می شود به طور متوسط از هر هکتار بیش از 23 تن محصول برداشت شود.

وی افزود: شهرستان شاهرود با 3765 هکتار کشت معادل 76.5 درصد  و 78 هزار تن تولید در حدود 82 درصد بیشترین سطح کشت و میزان تولید انگور استان را به خود اختصاص داده است.

رضایی با بیان این مطلب که کار برداشت انگور پیش رس در استان از تیر ماه شروع و بیش از 50 درصد محصول تولیدی دیررس در ماه های مهر و آبان برداشت می شود عنوان کرد: ارقام سرخ فخری شاهرودی، لعل، عسگری، یاقوتی، صاحبی، خلیلی و سفید فخری ارقام مهم انگور استان هستند .

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ایجاد باغ های الگویی از ارقام زودرس و اجرای شیوه جدید ترکیب انگور با کشت باغ های انار و زیتون با هدف افزایش میزان درآمد برای باغداران به ویژه آن هایی که از منابع آبی مناسب برخوردار هستند، توسعه باغ های انگور زودرس در شهرستان های سمنان، سرخه، آرادان و گرمسار،کمک به تغذیه مناسب - هرس زمستانه و سبز به باغداران در راستای افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول، تولید انواع نهال های مورد زیاد توسعه باغ های انگور استان از ارقام متنوع از برنامه ها و اهم اقدامات سازمان در مورد انگور است.
 

کد مطلب 2394654

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه