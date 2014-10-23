حمله به یک خودروی مسافربری در کویته 8 کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در ساعات آغازین بامداد امروز پنج شنبه یک خودروی مسافربری ون در شهر کویته پاکستان مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت که در نتیجه آن 8 نفر کشته شدند. این خودرو در حین عبور از منطقه هزار گنجه شهر کویته هدف قرار گرفت.

بر این اساس مهاجمین پس از این حمله، صحنه را ترک کرده اند. هنوز هویت عاملان این اقدام تروریستی مشخص نشده است و هیچ فرد یا گروهی نیز مسئولیت آن را به عهده نگرفته است.

روزنامه داون پاکستان نیز با انتشار این خبر اعلام کرد افراد کشته شده در این حمله از شهروندان هزاره بوده اند. شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان در نزدیکی مرز افغانستان، دارای جمعیت مختلط قومی از جمله هزاره، پشتون و بلوچ است. گفتنی است هزاره ها که از افغانستان مهاجرت کرده اند شیعه بوده و به زبان فارسی تکلم می‌ کنند.